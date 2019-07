Ki-Jana Hoever tekent eerste contract bij Liverpool: "Ik moet nog veel leren"

Ki-Jana Hoever heeft woensdag een nieuw contract bij Liverpool getekend, zo maakt de Champions League-winnaar bekend via de officiële kanalen.

Voor de zeventienjarige verdediger, die een klein jaar geleden werd overgenomen van , is het de eerste professionele verbintenis uit zijn loopbaan. Voor hoeveel jaar Hoever zich aan heeft verbonden is niet bekendgemaakt, maar de club spreekt van een long-term contract.

Hoever beleefde zijn doorbraak toen hij afgelopen seizoen in de in mocht vallen tegen . Met zijn 16 jaar en 354 dagen werd hij destijds de op-twee-na jongste debutant uit de clubgeschiedenis.

Optredens in de Premier League namens Liverpool bleven vooralsnog uit, maar in de voorbereiding kwam hij in alle zes vriendschappelijke wedstrijden die de Engelse grootmacht tot nu toe speelde in actie.

"Ik ben erg blij dat ik hier heb mogen tekenen. Ik moet realistisch zijn. Ik hoop dat ik dit seizoen wat minuten kan maken in de hoofdmacht, maar ik weet dat ik waarschijnlijk meer wedstrijden zal gaan spelen bij de Onder-21", aldus Hoever.

"Ik ga gewoon hard trainen bij het eerste om te laten zien wat ik kan en als de kans zich voordoet, zal ik er klaar voor zijn. Daar hoop ik op", laat de rechtsback weten in een reactie.

"Ik moet nog steeds veel leren. Ik ben nog steeds pas zeventien, dus ik moet gewoon zo doorgaan om de dingen die ik kan verbeteren te verbeteren. De club laat veel vertrouwen zien door mij dit contract aan te bieden."

"Ik ga proberen om de club trots te maken en om te laten zien wat ik kan. Ik hoop niet dat dit mijn laatste jaren hier zullen worden."