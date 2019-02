Ki-Jana Hoever (17) krijgt weer goed nieuws en mag hopen op CL-voetbal

Liverpool heeft Ki-Jana Hoever en Alex Oxlade-Chamberlain ingeschreven voor de Champions League.

Dat melden verschillende Engelse media op basis van gegevens van de UEFA, waaronder de Liverpool Echo . De Engelse middenvelder kampt dit seizoen met een knieblessure, maar kan aan het eind van het voetbaljaar alsnog minuten maken voor the Reds.

Eind december liet manager Jürgen Klopp al weten dat de aanvallende middenvelder op de weg terug is. Oxlade-Chamberlain liep aan het einde van vorig seizoen in het Champions league-duel met AS Roma een kruisbandblessure op, hetgeen een streep zette door zijn seizoen én deelname aan het WK in Rusland met de nationale ploeg van Engeland.



Naast Oxlade-Chamberlain heeft Klopp ook een plekje ingeruimd voor Hoever in zijn Champions League-selectie. De zeventienjarige Nederlandse verdediger maakte vorige maand in het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (2-1 verlies) zijn debuut namens Liverpool. Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk maken vanzelfsprekend ook deel uit van de Champions League-selectie.



Een maximum van 25 spelers, waarvan er 2 keepers moeten zijn, mogen op de A-lijst staan. Een minimum aantal van acht plaatsen is gereserveerd voor zelf opgeleide spelers. Als een club minder dan acht spelers uit de eigen jeugdopleiding heeft, dan wordt het maximum aantal spelers op de A-lijst ingekort. Een speler mag op de B-lijst geplaatst worden als hij geboren is na 1 januari 1997 en moet vanaf zijn vijftiende verjaardag twee jaar onafgebroken voor de club hebben gespeeld.