'Keylor Navas verzekerde zich in december van vijf miljoen euro op jaarbasis'

Keylor Navas heeft afgelopen maand zijn contract verlengd, zo verzekert La Sexta donderdag.

Hoewel Real Madrid niet naar buiten is getreden met contractnieuws over de doelman, verzekert de Spaanse televisiezender dat de Costa Ricaan nu een seizoen langer op de loonlijst van de Koninklijke staat, tot medio 2021.

Navas zou door de contractverlenging, die al enkele maanden op het programma stond als dank voor zijn prestaties, inmiddels vijf miljoen euro bruto op jaarbasis verdienen. Beide partijen weten dat de contractuele samenwerking over een half jaar mogelijk beëindigd wordt. Ook voor trainer Santiago Solari is Thibaut Courtois immers de eerste doelman en zodoende blijft voor Navas alleen de Copa del Rey over.



Navas is niet tevreden over zijn rol en staat daarom, tenzij de situatie in de komende maanden verandert, open voor een zomerse transfer. De Costa Ricaan was onder Zinédine Zidane de nummer één onder de lat, maar na het vertrek van de Fransman veranderde alles. Real Madrid nam Courtois over van Chelsea en de Belg 'veroverde' enkele weken later een basisplaats. Onder Solari mocht Navas, die een cruciale rol speelde in de drie gewonnen Champions League-toernooien, slechts twee bekerduels met Melilla.



Real Madrid wil geen medewerking verlenen aan een winters vertrek van Navas. Toen de doelman afgelopen seizoen geblesseerd raakte, maakte Kiko Casilla geen goede indruk en een dergelijke situatie indien Courtois zich blesseert of geschorst wordt, wil de club absoluut voorkomen. Spaanse media verzekeren dat Navas een voorkeur heeft voor de Premier League. Enkele jaren geleden leek hij dicht bij een transfer naar Manchester United, maar hij werd de dupe van de mislukte transfer van David de Gea naar Real Madrid.