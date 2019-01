Kevin Diks wordt voor derde keer uitgeleend door Fiorentina

Kevin Diks maakt het seizoen af bij Empoli. I Azzurri melden dat de rechtsback tot de zomer van 2020 wordt gehuurd van Fiorentina.

Het is onduidelijk of de huidige nummer zeventien van de Serie A de verdediger vervolgens definitief kan overnemen van La Viola .

De 22-jarige Diks keerde afgelopen zomer terug bij Fiorentina nadat hij was uitgeleend aan Feyenoord. Hij kwam in Rotterdam tot 31 wedstrijden, maar mede door blessureleed heeft hij in het huidige voetbaljaar geen minuten kunnen maken bij de club waar hij nog tot de zomer van 2021 onder contract staat.



Diks, international van Jong Oranje, speelt de komende anderhalf jaar dus bij het Empoli van trainer Giuseppe Iachini. Daar moet hij de concurrentie aangaan met onder anderen Giovanni Di Lorenzo. Of Diks komende zaterdag tegen Chievo al kan debuteren, is nog onduidelijk.