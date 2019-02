Kevin De Bruyne voert constante strijd: "Soms hoor ik gewoon 'nee'"

Kevin De Bruyne is al jarenlang een van de smaakmakers van Manchester City, maar de Belg wordt bij tijd en wijle ook geplaagd door blessures.

Dit seizoen heeft De Bruyne door knieblessures nog maar drie basisplaatsen gehad in de Premier League, iets wat de spelmaker steekt. "Nu gaat het goed", stelt hij in gesprek met de Engelse media.

"Ik ben blij om weer fit te zijn. Het waren zes lange maanden voor mij, maar ik ben blij dat ik nu weer kan voetballen", wordt de middenvelder geciteerd door Goal . "Soms voel ik me goed, soms wat slechter. Of moet ik een dag langer herstellen. Maar ik probeer iedere dag het hoogst mogelijke niveau aan te tikken. Soms moeten mensen me ook wat ruimte gunnen na mijn lange absentie."



"Ik wil altijd beter worden. Maar soms hoor ik gewoon 'nee' van mijn lichaam. Momenteel voel ik niets ergs aan mijn knie. Maar we spelen zoveel wedstrijden... Soms voel ik me beter, soms wat minder. Ik heb geen voorseizoen gehad en probeer nu fysiek het niveau van vorig seizoen te halen. Ik blijf wel vasthouden aan mijn stijl. Ik ga niet iets anders doen om mezelf meer te tonen. Mensen weten wat ik kan betekenen voor de ploeg. Dat verandert niet na één of twee blessures."



De Bruyne denkt dat koploper Liverpool, dat vijf punten voorstaat op the Citizens , nog te achterhalen is. "Liverpool voelt wel wat druk, want ze hebben de titel de afgelopen 29 jaar niet gewonnen. Maar wij voelen ook druk, want wij zijn de kampioen. Ik weet niet wie er meer druk voelt. Beide ploegen weten dat ze moeten presteren", besluit hij bij Sky Sports .