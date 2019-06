Kevin De Bruyne: "Het is geen echt toernooi en heeft geen echte prijs"

Oranje won donderdag met 3-1 van Engeland, waardoor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zich zondag mag melden in de finale van de Nations League.

Het , dat het opneemt tegen Portugal, kan geschiedenis schrijven door de eerste winnaar te worden van het toernooi. Kevin De Bruyne is echter niet bezig met de finale van zondag.

De middenvelder van bereidt zich momenteel met de nationale ploeg van Belgie voor op het EK-kwalificatieduel met Kazachstan zaterdag. De Bruyne, die voor het eerst sinds het WK weer minuten lijkt te maken voor België, is niet bezig met de prestaties van Oranje. Als hij vrijdag op een perspraatje de vraag krijgt of hij spijt heeft dat België de finale niet heeft gehaald, reageert De Bruyne onverschillig.



"Ik weet het niet. Ik heb niet meegespeeld in de , dus ik weet niet waar of hoe het verkeerd is gelopen", wordt De Bruyne geciteerd door Sporza. "Speel je die liever? Waarschijnlijk wel. Maar heeft dat betekenis? Neen. Het is geen echt toernooi en heeft geen echte prijs. Het is maar een toernooi om de vriendschappelijke wedstrijden te vervangen. Ik weet zelfs niet of ik ga kijken."



De Bruyne is ook niet echt bezig met de mogelijke transfer van Eden Hazard van naar . "Hij weet wat hij moet doen. Hij moet nog een paar dagen werken en dan heeft ook hij vakantie. Dan heeft hij tijd genoeg om alles te regelen. Als de transfer er komt, zal het niet in de komende vier of vijf dagen zijn. Waarom zou hij dat doen? Waarom zou hij dat risico nemen? Nu kijkt iedereen naar hem."



"Of hij die transfer verdiend heeft? Als die ploeg geïnteresseerd is, heb je het verdiend. Ik weet niet of hij daar meteen een leider zal zijn. Er zijn daar al andere leiders, dus hij zal niet meteen kapitein worden. Ook zijn kansen voor de Ballon d'Or blijven hetzelfde. Real Madrid is een grotere naam dan Chelsea, maar als hij zo speelt als dit seizoen, maakt hij kans."