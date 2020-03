Kevin Blom kreeg vreemd verzoek via social media: "Dat ging wel ver"

Scheidsrechters kiezen er de laatste jaren steeds vaker voor om de publiciteit op te zoeken.

Zo schuift Bas Nijhuis regelmatig aan bij Veronica Inside en is Serdar Gözübüyük bezig met een boek. Ook Kevin Blom werkt als een van de auteurs aan een boek: De fluitende leider.

"De boeken van Bas en Serdar gaan meer over hun leven. Maar ik zou dát liever na mijn carrière doen. Dan ben je vrijer om te praten. Ik zou ooit wel een boek willen schrijven om terug te kijken."

In een interview met het Algemeen Dagblad krijgt de arbiter de vraag voorgelegd waarom het nodig is om als scheidsrechter de publiciteit op te zoeken. "Dat vind ik een mooie vraag", reageert Blom. "Wim Kieft maakte daar laatst een opmerking over."

"Ik zat bij Harry Mens op televisie. Zei Kieft iets als: 'Die Blom zit ook overal.' Dan word ik gelijk op mijn plaats gezet, maar ondertussen gaat Kieft nu zelf het theater in." Blom geeft aan dat scheidsrechter moeten oppassen met wat wel en niet kan.

"Ik werd een paar jaar geleden gevraagd om mee te doen aan het televisieprogramma Expeditie Robinson", vervolgt hij. "De screening ging goed en ik zag het wel zitten. Maar uiteindelijk heb ik het toch niet gedaan. Ik was dan tijdens het seizoen weg en je conditie gaat ook snel achteruit. Maar ik voelde me wel vereerd."

Als publiek figuur krijgt Blom ook zo nu en dan bijzondere verzoeken. Het gekste verzoek dat hij heeft gehad? "Laatst vroeg iemand: 'Mag ik je onderbroek hebben?' Dat zijn gekken op sociale media. Dat ging wel ver", aldus de scheidsrechter, die in het bijzonder wordt gesteund door zijn moeder.

"Mijn moeder stuurt voor elke wedstrijd een berichtje met dezelfde tekst: 'Succes met de wedstrijd en de extra tijd.' Met zo'n icoontje van een klavertjevier erbij. Met die extra tijd doelt ze op de naweeën die een wedstrijd kan hebben. Vind ik mooi."

"Want je moet beseffen: stel je maakt een fout tijdens een wedstrijd op vrijdagavond, dan gaat het er die avond over. En daarna op zaterdag en op zondag bij Studio Voetbal."

"Als het echt groot was, haalt het op maandag ook nog de kranten en maandagavond nog een keer de tv. En als klap op de vuurpijl kan er op dinsdag een zaak van komen in Zeist."

De 46-jarige Blom kan de kritiek inmiddels redelijk eenvoudig van zich af laten glijden, maar dat is niet altijd zo geweest. "Je mag best weten dat ik er vroeger tegenop zag om de kranten open te slaan", vertelt de scheidsrechter. "Het zal toch in een column niet over mij gaan? En je omgeving heeft ook last van negativiteit."

"Mijn neefjes werden weleens aangesproken. Zo van: 'Die klote-oom van je heeft onze club genaaid.' Maar ik moet zeggen: ik ga steeds meer genieten van wat ik gewoon een geweldig vak vind, scheidsrechter zijn."

"In het begin vond ik ophef heel vervelend, maar je wordt ouder, prikt door steeds meer zaken heen. Ik heb geen bonk meer in mijn keel."