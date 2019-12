Keuze voor Turkije verklaard: "Wie gaat hen nou uit Oranje spelen?"

De loopbaan van Orkun Kokcü zit in de lift.

De middenvelder geniet het vertrouwen van trainer Dick Advocaat, die de jonge spelmaker van een grote toekomst voorspelt. Kokcü is blij met de complimenten van de ervaren oefenmeester, maar weet tegelijkertijd dat er nog een hoop werk te verzetten is. Zo moet onder meer zijn scorend vermogen verbeterd worden.

"Een enorm talent. Feyenoord mag heel blij zijn dat hij hier speelt", zei Advocaat, die de jonge Feyenoorder 'Orrie' noemt, zondag voorafgaand aan het thuisduel met tegen FOX Sports . Kokcü waardeert het vertrouwen dat zijn trainer hem schenkt.

"De trainer vond het volgens mij moeilijk om mijn naam uit te spreken. Hij vroeg of ik toevallig ook een bijnaam had. Ik vertelde dat mijn vrienden mij vaak Orrie noemden. En nu noemt de trainer mij ook zo, haha."

Advocaat vindt dat Kokcü meer moet scoren en altijd 'vol gas' moet geven. De Feyenoord-middenvelder is het wat dat betreft roerend eens met zijn coach. "De trainer hamert erop dat ik met mijn traptechniek gewoon tussen de palen moet schieten", aldus de jeugdexponent, die een duidelijk verschil merkt met pakweg een maand geleden.

"Mijn zelfvertrouwen was een paar weken geleden verdwenen. Feyenoord draaide slecht als team en als jonge speler knaagt dat aan je. Ik ging erin mee. Mentaal doet het iets met je. De nieuwe trainer heeft vanaf de eerste dag zijn vertrouwen in mij uitgesproken. Dat doet me goed. Ik loop wel een paar meter extra, haha."

Naast Feyenoord is er nog het verhaal-Turkije. Kokcü speelde in vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje, maar koos enige tijd geleden voor een definitieve switch naar Turkije. Het was een zeer lastige keuze. "Mijn vader zei een paar maanden voor mijn besluit nog dat ik voor Oranje moest kiezen", graaft de middenvelder in zijn herinnering.

Lees beneden verder

"Er zat een stukje kansberekening bij, hoor. Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum, wie gaat die de komende tijd nou uit Oranje spelen? Turkije heeft ook een paar geweldige talenten en de kwalificatie voor het EK liep als een trein, maar ik zie daar op korte termijn meer kansen voor mezelf."

Feyenoord hoopt Kokcü op termijn voor een flink bedrag te kunnen verkopen, al is de speler daar zelf nog helemaal niet mee bezig. Hij wil geleidelijk stappen maken, zoals generatiegenoten Myron Boadu ( ) en Mohamed Ihattaren ( ). Kokcü ziet echter duidelijke verschillent tussen doorbreken bij een topclub en doorbreken bij een subtopper. "Hier in Rotterdam ligt alles onder een vergrootglas."

"Ik ben achttien jaar en ik heb al boze supporters bij de bus meegemaakt. Een trainerswissel. Dat zijn ervaringen die je meeneemt in de rest van je carrière Dat maakt niet iedereen mee. Je ziet vaak dat spelers die van een club uit de subtop komen, tijd nodig hebben om te wennen bij Feyenoord, PSV of . Ik heb dat al meegemaakt en ik kom net kijken. De komende tijd wil ik meer scoren, zonder dat het een obsessie wordt."