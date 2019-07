'Keuze van Ianis Hagi betekent zowel goed als slecht nieuws voor Ajax'

Ianis Hagi werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan een overstap naar Ajax, maar volgens ProTV gaat men naast de middenvelder grijpen.

Het Roemeense medium stelt dat Hagi 'als er niks geks gebeurt' binnen enkele dagen bij zal tekenen. Tegelijkertijd betekent het goed nieuws voor , daar het niet aannemelijk is dat de Spaanse club in dit geval ook nog in de markt blijft voor Hakim Ziyech.

Ziyech werd vorige week nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Sevilla. De Telegraaf schreef dat los Rojiblancos de beste papieren hadden voor de 26-jarige middenvelder, terwijl Cadena COPE zelfs meldde dat de transfer voor '95 procent' beklonken was. Het Algemeen Dagblad schreef maandagochtend echter dat Ziyech zelf geen trek heeft in een overstap naar Sevilla. Indien de nummer zes van het afgelopen LaLiga-seizoen inderdaad aan de haal gaat met Hagi, ligt de komst van Ziyech niet in de lijn der verwachtingen.



Hagi is evenals Ziyech een aanvallende middenvelder, die tevens als vleugelaanvaller uit de voeten kan. De afgelopen week heeft vader Gheorghe Hagi met verschillende partijen gesproken. Zijn eerste uitgangspunt was om een club met het juiste sportieve perspectief voor zijn zoon te vinden. Daarnaast zoekt Hagi senior naar een club die het juiste bedrag op tafel wil leggen, daar hij als trainer en eigenaar van Viitorul Constanta ook belang heeft bij een mooie transfersom.



Volgens Der Westen, Mundo Deportivo en BILD had juist de beste papieren om aan de haal te gaan met Hagi. ProTV bevestigt dat die Borussen in de markt zijn voor de vijfvoudig Roemeens international en een hoger bedrag voor hem overhebben, maar dat de keuze op Sevilla is gevallen. De transfer moet binnen enkele dagen al afgerond worden, waardoor naast Borussia Dortmund ook onder meer Ajax en afgetroefd worden in de strijd om Hagi.