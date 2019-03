Kerngezond AZ zoekt naar suikeroom in de Verenigde Staten

AZ zoekt in de Verenigde Staten naar een investeerder, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Ofschoon de financiële huishouding van de club uit Alkmaar prima op orde is, mede dankzij enkele uitgaande transfers in de voorbije jaren, zoekt men volgens het dagblad nadrukkelijk op de Amerikaanse markt naar een geschikte investeerder, om ook de komende jaren tot de (sub)top te blijven behoren.

In Nederland zijn de financiële opties daarvoor te beperkt en daarom zoekt naar vers kapitaal in Amerika, zo klinkt het. Daar zijn potentiële partijen reeds benaderd, al is het nog wachten op een concreet geïnteresseerde partner. De Noord-Hollanders zijn bereid extra aandelen uit te geven om nieuw kapitaal te genereren. Van de verkoop van de club aan één nieuwe partij is volgens het dagblad geen sprake.



Het structureel laten groeien van de begroting is wat betreft de lange termijn essentieel om aan te blijven haken bij de subtop of top van Nederland. De link tussen AZ en de Verenigde Staten ligt voor de hand. Honkbalgoeroe Billy Beane van Oakland Athletics is op de achtergrond een belangrijke adviseur van de club, algemeen directeur en voormalig honkballer Robert Eenhoorn woonde en werkte in het land en Michael Kinsbergen, de in oktober aangestelde operationeel directeur, studeerde in Amerika.



De kledingsponsor van AZ is bovendien het Amerikaanse Under Armour. De club heeft een rijk verleden van externe geldschieters. De vermogende broers Molenaar leverden een belangrijke bijdrage aan de landstitel van 1981 en mede door het vermogen van Dirk Scheringa werd AZ in 2009 kampioen, onder leiding van Louis van Gaal.