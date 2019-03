'Kepa-situatie' bij Vitesse: "Het was honderd kilo tegen zestig kilo"

Mohammed Dauda viel zaterdag met een hersenschudding uit tijdens de thuiswedstrijd van Vitesse tegen NAC Breda (4-1).

De aanvaller uit Ghana moest na ruim een half uur spelen gewisseld worden na een harde val. Dauda wilde in eerste instantie verder spelen, maar werd toch gewisseld door trainer Leonid Slutsky.

Het was de clubarts, die een hersenschudding constateerde, die aangaf dat Dauda niet verder mocht spelen. "Hij zei: 'Nee, geen schijn van kans'. Onze dokter was daarmee wel de man van de wedstrijd", vertelde Slutsky in gesprek met de NOS . "Dauda's situatie leek wel een beetje op die van Kepa, eigenlijk", verwees de Rus met een knipoog naar de situatie waarbij de doelman van Chelsea vorige week zondag weigerde gewisseld te worden door trainer Maurizio Sarri.



"Maar het was eenvoudig om hem tegen te houden. Dauda bleef buiten de lijn staan en ik versperde hem de weg. Honderd kilo tegen zestig kilo, daarmee kon ik hem stoppen." Vitesse boekte zaterdag de derde overwinning op rij, ondanks een zwakke eerste helft. "Het was verschrikkelijk", vertelde Slutsky aan de Gelderlander over de eerste helft. "Het tempo lag zo ontzettend laag, we speelden veteranenvoetbal."



"In de rust heb ik benadrukt dat als we zo bleven spelen, we niet gingen winnen." Een tweede helft met vier doelpunten van Vitesse volgde. "Er stond een compleet ander team op het veld. We waren agressief, het tempo ging omhoog en we hadden totale controle over de wedstrijd. Het was een enorm verschil met de eerste helft. Hoe dat kan? Als ik daar toch een antwoord op zou hebben, dan hadden we echt niet zo gespeeld in de eerste helft", verzekerde de trainer aan de regionale krant.