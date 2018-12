Kenny Tete vervult hoofdrol met twee assists; Golovin pakt rood

Olympique Lyon heeft de derde plaats in de Ligue 1 overgenomen van Montpellier.

Op eigen veld was de zevenvoudig kampioen zondagavond met 3-0 te sterk voor AS Monaco. Lyon heeft nu 31 punten, terwijl de Monegasken met 13 punten op de voorlaatste plaats staan. Ze houden enkel Guingamp onder zich.

Het Olympique Lyon van Bruno Génésio had niet lang nodig om de score te openen, want na zes minuten tikte Houssem Aouar van dichtbij binnen nadat Diego Benaglio een voorzet van Bertrand Traoré met één hand had tegengehouden. De thuisploeg bleef de bovenliggende partij en het was wachten op de 2-0. Benaglio keerde inzetten van Aouar en Traoré, maar was na 34 minuten kansloos op een inzet van Nabil Fekir, na een voorzet van Kenny Tete.



Trainer Thierry Henry wist dat zijn team een verloren wedstrijd speelde en vier minuten na de pauze verdween ook het allerlaatste sprankje hoop op een goed resultaat. Aleksandr Golovin ging door op de kuiten van Fekir en na het bekijken van de videobeelden toonde de scheidsrechter de middenvelder de rode kaart. Het was vervolgens wachten op de 3-0 voor les Gones .



Benaglio redde op een kopbal van Jason Denayer en de uitblinkende Tete mikte over, alvorens Ferland Mendy na een hoge voorzet van Tete de 3-0 tegen de touwen kopte. De score had nog hoger uit kunnen vallen, maar onder andere Memphis Depay kreeg de bal er niet in. De aanvaller krulde na een snel genomen hoekschop rakelings naast. Zowel Depay als Tete maakte de negentig minuten vol in het Groupama Stadion.