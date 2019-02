"Kenneth Vermeer zit denk ik wel in het hoofd van de bondscoach"

Kenneth Vermeer staat de komende tijd onder de lat bij Feyenoord, aangezien Justin Bijlow nog ongeveer twee maanden uitgeschakeld is.

Ook Jasper Cillessen komt minimaal zes weken niet in actie door een kwetsuur, waardoor Vermeer weer wordt gelinkt met Oranje. Giovanni van Bronckhorst denkt dat Ronald Koeman Vermeer wel als optie ziet.

Het is voorlopig onzeker of de bondscoach kan beschikken over Cillessen als het Nederlands elftal in maart begint met de EK-kwalificatie. Op 21 maart staat het duel met Wit-Rusland op het programma, drie dagen later volgt de wedstrijd tegen Duitsland. Van Bronckhorst beaamt dat Vermeer mogelijk kan worden opgeroepen als Koeman nog een keeper voor zijn selectie zoekt.



"Hij zit denk ik wel in het hoofd van de bondscoach", reageert de trainer van Feyenoord bij FOX Sports . "Hij is natuurlijk een hele goede keeper met heel veel ervaring, dus ik denk dat dat zeker een optie voor Ronald is. Uiteindelijk is het zijn keus", besluit Van Bronckhorst. John de Wolf sluit een rentree van de 33-jarige doelman bij Oranje ook niet bij voorbaat uit.



"Ik vind Vermeer sowieso een betrouwbare keeper", zegt de oud-verdediger. "Hij heeft ervaring, straalt rust uit en maakt weinig fouten. Voor hem is het belangrijk om eerst goed te blijven presteren bij Feyenoord. Het is ook weer typisch Nederland: hij speelt twee goede wedstrijden en dan moet hij bij het Nederlands elftal. Dat hij kwaliteiten heeft, heeft hij in het verleden al bewezen. Wie weet wordt er nog een beroep om hem gedaan", besluit de analist.