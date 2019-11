Kenneth Perez kraakt beleid met 'blinde' en 'onzinaankoop' bij PSV

Kenneth Perez is niet te spreken over de kwaliteiten van de aangetrokken spelers van PSV.

De Eindhovenaren verloren donderdagavond in de met 4-1 van LASK Linz, waardoor de club nu vijf duels op rij geen overwinning heeft weten te boeken. De Deense analist zag een onthutsend en plaatst zijn vraagtekens bij het aankoopbeleid.

"Je moet nu wel gaan twijfelen over je eigen aankoopbeleid. Timo Baumgartl, tien miljoen euro, is veel geld. Die speelt op dit moment niet. Links centraal vind ik hem ook veel minder dan rechts centraal. Bruma... Meer een blinde dan dat hij echt goed is. Dat is al 23 miljoen euro", stelt de oud-middenvelder in de studio van FOX Sports .

Lees beneden verder

"Kostas Mitroglou? Hij is niet zo duur, maar dat is eigenlijk een onzinaankoop. Zo'n speler kan je overal vinden", aldus Perez.

Ronald de Boer vult aan: "Als je nu bij een achterstand van 3-1 of 4-1 hem niet gebruikt, dan geeft dat wel aan hoe je (Mark van Bommel, red.) erover denkt." Perez reageert: "Dat heeft Van Bommel andere keren wel gedaan en er komt helemaal niets uit."

Ook linksbacks Toni Lato en Olivier Boscagli komen ter sprake. "Dat vind ik best wel een issue bij PSV. Je kan je geld maar één keer uitgeven. Ze hebben bijvoorbeeld drie jaar achter Bruma aangezeten... En Baumgartl vind ik wel oké, best stabiel. Maar aan de linkerkant, waar hij moest spelen door de schorsing van Nick Viergever, vind ik hem echt heel veel minder dan aan de rechterkant."