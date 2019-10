Kenneth Perez kraakt Ajacied: "Waarom wordt hij zo geroemd?"

Joël Veltman kan niet rekenen op de sympathie van Kenneth Perez.

De analist van FOX Sports snapt niet waarom trainer Erik ten Hag hem gebruikt als vervanger van de naar vertrokken Matthijs de Ligt in het centrum van de -verdediging. Perez vindt daarnaast dat Veltman de als defensieve middenvelder opererende Edson Álvarez veel meer moet ondersteunen.

"Je wordt toch niet warm of koud van Veltman? Waarom wordt hij zo geroemd? Er worden zo gigantisch veel kansen weggeven, ook door dit centrum", oordeelt Perez in Voetbalpraat op harde wijze over de Ajax-verdediger. Veltman krijgt daarnaast advies mee van de oud-middenvelder uit Denemarken, die Álvarez vaak uit positie ziet lopen. "Centrale verdediger zijn is ook mensen op hun plek zetten, dat je ze corrigeert. Als ik centrale verdediger ben en de man die eigenlijk voor het blok moet zorgen steeds weg zie lopen, zeg je toch: wat dacht je ervan? Dat hoort er ook bij."

Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, verwacht dat Álvarez op termijn een linie naar achteren wordt gehaald door Ten Hag. "De Ligt is een van de grootste talenten die in de laatste twintig jaar is opgestaan in Nederland. Nu staat Veltman daar. Die is wat minder." Visssers denkt niet dat Veltman ooit een transfer zal maken zoals De Ligt, die voor 75 miljoen euro werd verkocht aan Juventus. "Maar ik vind dat hij in grote wedstrijden redelijk overeind blijft", benadrukt de Ajax-volger.

"Veltman zou eigenlijk deze zomer al vertrekken. Maar die gaat waarschijnlijk pas na dit seizoen. Dan moet Álvarez klaar zijn om dat in te vullen."

Veltman werd in de afgelopen transferperiode gelinkt aan , maar een overgang naar de Premier League kwam er uiteindelijk niet van. De multifunctionele verdediger verlengde korte tijd later zijn contract bij Ajax tot medio 2021. De verwachting is dat hij woensdag in het -duel met samen met Daley Blind het hart van de Ajax-defensie vormt.