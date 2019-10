Kenneth Perez is geschokt door Feyenoorder: "Jezus, het hield niet over"

Feyenoord wist zondag wederom niet te imponeren tegen Heracles Almelo: 1-1.

De Rotterdammers kwamen nog op een 1-0 voorsprong in De Kuip, maar zakten in de tweede helft ver weg. Kenneth Perez ziet dat de ploeg van Jaap Stam veel kwaliteiten mist. "Even serieus: ik heb echt wel medelijden met de aanvallende spelers van ", aldus Perez.

De Deense analist doelt bij FOX Sports op het trage spel van Feyenoord. "Voordat die spelers de bal krijgen, de spelers die het verschil moeten maken, staat de tegenstander helemaal gegroepeerd. Het duurt een eeuwigheid voordat de bal bij de juiste mensen komt", stelt Perez, die aangeeft dat onder meer de defensie erg vaak treuzelt.

Lees beneden verder

"Als Marcos Senesi en Edgar Ié treuzelen, is het echt niet te doen voor dit middenveld", zegt de oud-voetballer, die concludeert dat Senesi tegenvalt. De Argentijnse stopper kreeg een basisdebuut van Stam, maar Perez vond de miljoenenaankoop absoluut niet voldoen. "Met terugwerkende kracht moeten we wel zeggen dat Stam het goed gezien heeft met Senesi."

"Om heel even te wachten met hem, hij moest nog overtuigd worden op de training", doelt Perez op het feit dat Stam er lange tijd niet voor koos om Senesi in de basis te zetten. "Het hield niet over vandaag. Jezus... Wat is hij onzeker aan de bal. En het is wel een van de dingen waar wij in Nederland vaak naar kijken: hoe is iemand aan de bal?"

"Het vergrootglas ging er natuurlijk op. Dat is gecreëerd omdat hij lang niet heeft gespeeld. Hij speelde vandaag een zeer zwakke wedstrijd. De voorbodes zijn echt heel slecht. Een ding wat je in Nederland moet kunnen, is aan de bal een middenvelder inspelen die vrij staat. Dat is het minste dat je moet doen en dat heeft hij totaal niet. Wij kennen hem niet, maar misschien is hij super zenuwachtig."