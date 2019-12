Kenneth Perez bespeurt arrogantie bij 'ongelooflijk mooie speler' van Ajax

Diverse jeugdige spelers maakten zondag minuten in de laatste wedstrijd van Ajax voor de winterstop tegen ADO Den Haag (6-1 overwinning).

Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp en Lassina Traoré maakten hun basisdebuut, terwijl Sontje Hansen in de slotfase als invaller mocht opdraven. Kenneth Perez en Ronald de Boer hebben vanavond overwegend mooie woorden over voor het viertal.

De twee analisten blikken in het televisieprogramma Dit was het Weekend van FOX Sports terug op de simpele overwinning van op ADO. Gravenberch gaf zijn visitekaartje af met een doelpunt en een assist. "Een ongelooflijk sierlijke, mooie speler om te zien. Het is heel sierlijk om naar hem te kijken", vertelt Perez over de zeventienjarig middenvelder.

De Deense analist plaatst wel een kanttekening. "Ik bespeurde wel een beetje arrogantie al in zijn spel. Je ziet het een beetje terug, omdat het vandaag zo onwijs makkelijk ging." Collega-analist De Boer kan zich vinden in de kritiek van Perez over Gravenberch. "Dat heeft hij in zich en daar moet hij inderdaad wel stappen in maken", aldus de oud-international, die wel erkent dat 'een gezonde dosis arrogantie helemaal niet erg is'.

De Boer vindt Ekkelenkamp van de drie basisdebutanten van Ajax 'op dit moment nog de meest betrouwbare'. De middenvelder nam tegen ADO de 3-0 voor zijn rekening. "Hij laat het ook wekelijks in de zien bij Jong Ajax. Ik vind dat hij echte een stabiele factor aan het worden is", aldus De Boer, die Ekkelenkamp reeds klaar acht voor het grote werk.

"Als Donny van de Beek in de winter onverhoopt weg zou gaan naar , dat gerucht hangt nog altijd in de lucht, dan denk ik dat hij een goede opvolger is."

Van de vier genoemde Ajax-talenten wordt Hansen de grootste potentie toegedicht door De Boer. "Hij heeft in mijn ogen ongelofelijke kwaliteiten", stelt de analist over de zeventienjarige vleugelaanvaller. "Traoré is nog moeilijk te zeggen: een goede spits, die pas achttien is en nog vlieguren moet maken."

"Ik weet niet 100 procent zeker of hij het dan gaat redden, maar hét supertalent in mijn ogen is op dit moment Sontje Hansen. Hij heeft het ook laten zien op het WK Onder-17." Hansen kroonde zich vorige maand tot topscorer van dat toernooi met zes doelpunten.