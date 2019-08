Kenneth Perez: "Als hij heel blijft, is dat echt een hele mooie speler"

Na de eerste speelronde in de Eredivisie gaat AZ samen met sc Heerenveen aan kop.

De Alkmaarders versloegen zondagavond met 4-0 en Myron Boadu maakte een van de vier treffers. Kenneth Perez laat zich bij FOX Sports uitermate lovend uit over de achttienjarige spits, die in de return van de tweede voorronde van de tegen BK Häcken (0-3 zege) ook trefzeker was.

Perez krijgt de vraag of hij een mooie toekomst voorziet voor Boadu. "Als hij heel blijft wel, ja. Ik maak me wel zorgen om iemand die al twee van zulke zware blessures heeft gehad. Een kruisbandblessure is niet niks, op die leeftijd. Als hij heel blijft, is dat echt een hele mooie speler", stelt Perez. Boadu stond al twee keer voor langere tijd aan de kant, met een zware knie- en enkelblessure.

"Ik kan me herinneren dat Jeremain Lens bij het eerste van kwam, toen hij zestien of zeventien was. Die had toen alleen maar snelheid, qua loopacties was het nog niet zover. Maar wel zó snel en zó sterk. Dat heeft hij daarna wel ontwikkeld", concludeert de analist.

"Boadu is achttien en hij heeft al die slimmigheidjes, die loopjes. In de zestien heb je weinig beweegruimte, dat deed hij al heel erg goed. Ik dicht hem een hele mooie toekomst toe."

Boadu, international van Oranje Onder-19, speelde tot dusver veertien wedstrijden in de hoofdmacht van AZ, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en vijf assists. In de drie duels die hij dit seizoen tot dusver speelde, was hij goed voor twee doelpunten en drie assists.