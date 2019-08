Kenneth Perez: "Adam Maher heeft heel goed naar Frenkie de Jong gekeken"

FC Utrecht is met zeven punten uit drie wedstrijden uitstekend begonnen aan het Eredivisie-seizoen.

Adam Maher, die net als trainer John van den Brom overkwam van , speelt een belangrijke rol op het middenveld van de Domstedelingen, ziet ook Kenneth Perez.

"Maher heeft heel goed naar Frenkie de Jong gekeken, met het uitstellen en de rust aan de bal", aldus Perez in Dit was het Weekend op FOX Sports .

"Het is natuurlijk niet dat niveau, maar ik vind hem wel 'instrumenteel' op het middenveld van Utrecht. Ook met zijn lange passes."

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of Utrecht moet gaan voor de derde plek. "Ik vind van wel, samen met AZ en ", aldus Perez.

Arnold Bruggink verwacht dat Utrecht nog beter wordt als Adrián Dalmau erbij is. "Wat ze nog missen is de spits. Ze hebben allerlei spitsen, maar Dalmau is degene waarvan zij verwachten dat het hun afmaker wordt. Die hebben ze wel nodig. Maar Dalmau is niet fit, omdat-ie bij in de voorbereiding niets heeft gedaan. Hij heeft geweigerd."