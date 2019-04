Keizer laat speler buiten selectie na bezoek aan Juventus - Ajax

Marcus Wendel Valle da Silva Duque de Caxias, kortweg Wendel, maakt vrijdag geen deel uit van de selectie van Sporting Clube de Portugal.

De 21-jarige Braziliaanse middenvelder was afgelopen week zonder toestemming aanwezig bij het -duel tussen en (1-2). Hij is om die reden door trainer Marcel Keizer buiten zijn keurkorps gehouden voor de uitwedstrijd tegen Nacional.



"Hij is fit, maar zal niet tot de wedstrijdselectie behoren", zo tekenen Récord en A Bola op uit de mond van Keizer tijdens de persconferentie. De Portugese kranten hadden er al rekening mee gehouden dat Wendel niet zou worden opgenomen in de wedstrijdselectie. Spelers van Sporting moeten eerst toestemming vragen voordat ze een vliegreis ondernemen én ze dienen voor elf uur 's avonds weer thuis te zijn.



Wendel voldeed niet aan deze eisen, al was hij woensdagochtend wel weer op tijd terug voor de training. Dat de clubleiding van Sporting via social media kennis moest nemen van zijn tripje naar Turijn, viel niet bepaald in goede aarde. Voor de training werd de Braziliaan direct uitgenodigd voor een gesprek met de clubleiding, teammanager Beto en trainer Keizer. Na dit gesprek trok Récord al de conclusie dat Wendel zou ontbreken op Madeira.



Sporting nam de middenvelder in januari 2018 voor 7,5 miljoen euro over van Fluminense. Dit seizoen speelde Wendel totaal 28 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor drie doelpunten en vijf assists. Keizer kan overigens in de uitwedstrijd tegen Nacional ook geen beroep doen op Bas Dost. De Nederlandse spits heeft de groepstraining na een knieblessure hervat, maar is voorlopig nog niet wedstrijdfit.