Keizer heeft het zwaar: "Ik heb de zakdoekjes niet gezien"

Marcel Keizer zit in een lastige periode bij Sporting Clube de Portugal. De ploeg van de oud-coach van Ajax verloor zondag met 2-4 van rivaal Benfica.

Sporting staat nu acht en elf punten achter op respectievelijk Benfica en FC Porto. Het team van Keizer moest winnen om zicht te houden op zowel de titel als een Champions League-plek, maar verloor in eigen huis dus van de concurrent. Tot ongenoegen van de fans.



Sporting staat nu op de vierde plek in de Liga NOS, tot onvrede van de supporters. Enkele fans haalden witte zakdoekjes tevoorschijn om hun ongenoegen kenbaar te maken. "Ik heb het niet gezien. Maar goed dat je het me vertelt. Dat is voetbal", zo stelde de Nederlandse trainer na afloop op de persconferentie, geciteerd door diverse Portugese media.



"De ene week win je de beker en de andere week verlies je zo'n wedstrijd. Dat vinden de fans niet leuk. Van mij mogen ze dat doen, dat is geen probleem voor mij. Het is de emotie die bij dit soort wedstrijden hoort. Maar natuurlijk wil ik hier blijven en blijven winnen", aldus Keizer, die beaamde dat de nederlaag een harde klap is voor hem en Sporting. "We moeten ons zien te herstellen en weer klaar zijn voor de wedstrijd van woensdag (tegen Benfica in de Taça de Portugal, red.).