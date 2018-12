Keizer, Dost en Castaignos treffen Villarreal; Club Brugge stuit op Salzburg

Het Sporting Portugal van Marcel Keizer, Bas Dost en Luc Castaignos neemt het in de tweede ronde van de Europa League op tegen Villarreal

Zo is tijdens de loting in Nyon bekend geworden. Verder ontmoeten Ruud Vormer, Arnaut Danjuma Groeneveld, Sofyan Amrabat en Stefano Denswil met Club Brugge het FC Salzburg van Jasper van der Werff. De ontmoetingen tussen Lazio en Sevilla en Galatasaray en Benfica springen het meest in het oog.

De twaalf groepswinnaars en de vier beste ploeg uit de Champions waren geplaatst bij de loting in Nyon. Clubs uit hetzelfde land konden niet aan elkaar gekoppeld, terwijl Russische clubs om politieke redenen niet op tegenstanders uit Oekraïne kon stuiten. De heenwedstrijden worden afgewerkt op 14 februari, terwijl de returns een week later op 21 februari op het programma staan.



Alle wedstrijden op een rijtje:

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - FC Salzburg

Rapid Wien - Internazionale

Slavia Praag - KRC Genk

FC Krasnodar - Bayer Leverkusen

FC Zürich - Napoli

Malmö FF - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt

Celtic - Valencia

Stade Rennes - Real Betis

Olympiacos - Dynamo Kiev

Lazio - Sevilla

Fenerbahçe - Zenit

Sporting Portugal - Villarreal

BATE Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica