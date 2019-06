Keïta: "Ik hoop dat het volgend jaar nog beter gaat"

Naby Keïta hoopt dat Liverpool het succes van afgelopen seizoen onder manager Jürgen Klopp komend seizoen kan herhalen.

De Duitser wordt beschouwd als een van de beste trainers ter wereld. Afgelopen seizoen won hij met the Reds de , nadat in de finale afgerekend werd met . Keïta kwam afgelopen seizoen tot 33 wedstrijden onder Klopp en daarin scoorde hij drie keer en gaf één assist.

"Klopp weet hoe hij om moet gaan met spelers en hoe hij hen kan helpen. Hij praat altijd met iedereen op en buiten het veld en helpt hen te verbeteren. Hij kan ervoor zorgen dat je alles wat je hebt en nog meer geeft op het veld", vertelt de international van Guinee in gesprek met Goal .

"Mensen kunnen zien hoe hij Mohamed Salah en Sadio Mané heeft verbeterend en ik hoop dat hij volgend seizoen hetzelfde met mij kan doen."

Keïta is ervan overtuigd dat hij meer te bieden heeft. Hij kwam afgelopen zomer voor zestig miljoen euro over van en kende een moeizame start op Anfield. "Ik was een spelmaker in Leipzig. Ik kreeg de bal met meer vrijheid om te doen wat ik wil, om de bal naar de spitsen en de vleugelspelers te spelen om voor een assist te zorgen of voor het doel te komen en te scoren."

"Bij Liverpool hebben we meer aanvallende spelers zoals Salah, Mané en Roberto Firmino die geweldige cijfers hebben qua doelpunten. Mijn eerste jaar stond in het teken van aanpassing aan het team en de Premier League. Er zijn grote verschillen tussen voetbal in Duitsland en Engeland en ook tussen Leipzig en Liverpool, gekeken naar mijn taken en de manier van spelen. Ik hoop dat het volgend jaar nog beter gaat."

Vanwege een blessure ontbrak hij in de Champions League-finale die met 2-0 gewonnen werd. Keïta kijk met een goed gevoel terug op zijn eerste seizoen bij Liverpool. "We hebben de Champions League voor het eerst sinds 2005 gewonnen en we hebben tot de laatste wedstrijd gestreden voor de Premier League-titel. Het was natuurlijk goed voor het team en voor mij om er deel van uit te maken in mijn eerste team."

"Zoals ik eerder al zei, ik paste me aan aan het team en het voetbal in Engeland. Ik hoop dat ik mijn team meer kan helpen door de Premier League volgend seizoen te winnen."