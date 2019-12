Keisuke Honda is per direct weg bij Vitesse

Keisuke Honda is weg bij Vitesse, zo geeft de middenvelder zelf aan op Instagram.

De Japanner heeft in overeenstemming met de Eredivisionist zijn contract in Arnhem per direct ontbonden. De 98-voudig international ziet geen perspectief meer bij . Honda werd onlangs nog in huis gehaald door Leonid Slutsky, die vanwege de teleurstellende resultaten onlangs opstapte.

Slutsky zag de routinier als verlengstuk om de crisis bij Vitesse te bezweren, maar de middenvelder kon geen indruk maken. Na de vijfde nederlaag op rij stapte Slutsky op. Inmiddels is de Russische trainer actief bij Rubin Kazan. Honda gaat nu op zoek naar een nieuwe club met als einddoel deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.

Inmiddels heeft Vitesse het nieuws bevestigd. "Mijn missie was, toen ik hier kwam, om de situatie te veranderen. Dat is mij niet gelukt. Daarbij verliet Leonid Slutskiy de club. Ik voel mij daar verantwoordelijk voor. Daarom vind ik dat ik na de winter niet hier hoor te spelen", aldus de veteraan, die begin november zich nog aansloot bij de Arnhemmers.

"Ik waardeer dat iedereen, teamgenoten en supporters, mij goed heeft opgevangen", besluit de spelmaker op de site van Vitesse. Honda maakte zijn debuut in de uitwedstrijd tegen en kwam uiteindelijk vier wedstrijden in actie voor de club.

"Vitesse bedankt Honda voor het kortstondige avontuur in Arnhem en wenst hem veel succes in de toekomst", zo meldt de Arnhemse club.