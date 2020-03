Keiharde uithaal na 'onacceptabele nederlaag' Ajax: "Ja, ik ben boos"

Voor Ajax waren de laatste twee weken een totale ramp.

Naast de uitschakeling in de , door toedoen van , werd een voorsprong van zes punten op achtervolger ingeleverd.

De Alkmaarders waren zondag duidelijk de baas in de Johan Cruijff ArenA, tot woede van Dusan Tadic. De aanvaller spaart zijn ploeggenoten niet in diens analyse.

"Dit valt niet te accepteren", kraakt Tadic harde noten in gesprek met Ajax Life. "Het is ongelooflijk. We spelen een slechte wedstrijd en komen onze afspraken niet na."

"Als één speler te laat komt, klopt ons systeem niet meer. Dan krijg je een domino-effect en als dat optreedt, zie je dat wij overal moeite mee krijgen."

Tadic benadrukt dat het een collectief falen is. "Wij moeten onszelf als elftal verbeteren en wel in ieder aspect: druk zetten, verdedigen, aanvallen. Samenspel."

De sportieve malaise bij Ajax gaat Tadic niet in de koude kleren zitten. "Of ik boos ben? Ja, ik ben boos. Op mezelf, op iedereen. We kunnen dit niet accepteren. Het is pijnlijk", verwijst de routinier naar de recente nederlagen van de -koploper.

"We moeten in de spiegel kijken en dat doe ik zelf altijd als eerste. Ik voel me goed, ben niet moe, maar moet beter spelen. Ik kan beter. Ik moet beter." Tadic baalt ervan dat Ajax steeds zo matig aan wedstrijden begint. "Daardoor wordt alles slecht."

Volgens Tadic is het ultieme doel van Ajax, prolongatie van de landstitel, serieus in gevaar. "Als we zo blijven spelen, worden we geen kampioen. Het was vorig jaar juist zo mooi om kampioen te worden", doelt hij op het 34ste kampioenschap in de clubgeschiedenis.

"Als we weer iets moois willen beleven, moeten we terug naar onze manier van spelen. Niet alleen afspraken maken, maar ook afspraken nakomen."