Keiharde aanval op 'clowns' van Barcelona: "Ze hebben geen klasse"

Barcelona is in een crisis beland en veel analisten en oud-voetballers laten zich over de situatie in Catalonië uit.

Nadat achter de schermen de ruzie tussen Lionel Messi en technisch directeur Eric Abidal lijkt te zijn beëindigd, moet de Spaanse grootmacht zich nu op sportief vlak verbeteren, vindt analist Christophe Dugarry. De oud-speler van haalt bij RMC Sport hard uit naar de topclub vanwege de gang van zaken in Catalonië.

"Barcelona heeft een heel slecht imago, er is nog zo weinig elegantie bij de club", zegt de Fransman, die in het seizoen 1997/98 actief was voor Barcelona. "Het is een club vol clowns. Je krijgt het gevoel dat er geen 'project' is bij de club. De enige prioriteit is dat de president (Josep Maria Bartomeu, red.) herkozen wordt. Ze begrijpen elkaar gewoon niet."

De voormalig wereldkampioen ziet dat Barcelona al tijden slecht handelt op de transfermarkt. "Iedere transferperiode is er wel een probleem. Sinds het vertrek van Xavi en Andrés Iniesta hebben ze heel veel geld uitgegeven, maar hebben ze niet dezelfde kwaliteit kunnen halen."

"Er zijn te veel mensen die geen klasse hebben bij Barcelona. Het is nu een club zonder klasse."

Na de verloren bekerwedstrijd tegen Athletic Club (1-0) lieten zowel Gerard Piqué als Jordi Alba weten achter Messi te staan bij het conflict met Abidal. "Het is geen tijd om smerige zaken op te graven, dat soort dingen komen bij iedere club voor", aldus Piqué, geciteerd door Marca .

"Ik kan zeggen dat ons vertrouwen nog steeds torenhoog is, we zijn blij met hoe we reageerden op al het lawaai van de buitenwacht."

"Abidal is een speler geweest, hij is geen persoon van buitenaf. Hij weet hoe spelers zich in de kleedkamer voelen. Er wordt door de buitenwacht genoeg shit naar binnen gegooid. We moeten elkaar helpen", zei Jordi Alba. "Ik ben trots op het team na deze wedstrijd."

"Ondanks de nederlaag is het gevoel goed. Ik denk dat we een overwinning hadden verdiend, het resultaat is oneerlijk. Maar we moeten dit positief bekijken."