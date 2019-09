Keeping up with the Icardashians, met Neymar als speciale gast!

PSG heeft twee spelers bij elkaar gebracht die in 2019 vaker in het nieuws waren vanwege randzaken dan hun prestaties op het veld.

Je kan veel zeggen van het matig presterende Paris Saint-Germain (in Europa), maar niet dat de Parijzenaren nieuwe uitdagingen of problematische sterren uit de weg gaan.

Na een vermoeiende zomer vol transfergeruchten bleef Neymar, ondanks zijn duidelijke vertrekwens, toch in de Franse hoofdstad voetballen. Maar daarmee was kennelijk nog niet tevreden, want de club heeft nog een speler binnengehaald die eveneens de hoofdpersoon was in zijn eigen soap: Mauro Icardi.

De twee Zuid-Amerikanen - om nog maar te zwijgen van Icardi's zaakwaarnemer en vrouw Wanda - kunnen dit seizoen in het Parc des Princes voor veel drama gaan zorgen.

Als Icardi's laatste maanden bij leken op een anarchistische reality show, verschijnt de spin-off nu dus in Frankrijk. Neymar, tijd om kennis te maken met de Icardashians!

De eerste indicatie van een mogelijke toekomstige strijd kwam van terugkerend personage in de show - Maxi Lopez. Wanda's ex-man en Icardi's voormalige vriend en teamgenoot heeft het koppel nooit vergeten dat ze na zijn scheiding meteen met elkaar verder gingen. Hij zwijgt dan ook zelden over dit onderwerp.

We hadden misschien dus niet verrast moeten zijn dat Maxi op Instagram een foto van hem met Neymar deelde op de dag dat PSG de komst van Icardi bevestigde.

"Broeder, degenen die jou kennen weten dat je een bescheiden, open en eenvoudige persoon bent", aldus het fotobijschrift van de 35-jarige Argentijn, die nog altijd met Nara in een juridische strijd is verwikkeld over de voogdij van hun drie kinderen. "Voor welke club je ook speelt, je zal altijd één van de beste spelers ooit zijn."

Een bericht dat dus werd gepubliceerd op een deadline day waarop alle ogen waren gericht op Neymar.

De Braziliaan had er alles aan gedaan om Parijs te mogen verlaten voor een terugkeer naar . Door de weigering van PSG om de vraagprijs omlaag te doen, en door de terughoudendheid van Barça om meer te betalen, kwamen beide partijen er niet uit.

Maar zelfs nu de markt dicht is, gaat het vertrekoffensief door.

"Een Braziliaan wil alleen daar zijn waar hij gelukkig is. En hij was heel gelukkig bij Barça", zei vader en zaakwaarnemer Neymar senior dinsdag. "Toen zijn vrienden vroegen of hij graag wilde terugkomen, was hij ontroerd."

Wanda Nara liet ondertussen merken dat ze niet al te blij is met haar verhuizing naar Frankrijk, nadat Inter de speler niet wilde behouden en ook niet meewerkte aan een transfer naar .

"De kinderen gaan in Italië naar school, dus we leven nu tussen Milaan en Parijs", sprak het voormalige model tegen Telefe. "Van de drie opties die we hadden, was PSG wat mij betreft de slechtste, want ik moet terug naar Milaan om bij de kinderen te zijn."

Icardi's ondergang bij Inter, dat hem zijn aanvoerdersband afnam na geruzie met zijn werkgever en enkele teamgenoten, was spectaculair.

Zijn termijn in San Siro was echter nooit saai. Doelpunten en controverses losten elkaar regelmatig af tijdens de zesjarige periode van de 26-jarige aanvaller in Milaan.

Drie jaar eerder raakte de Argentijn ook al bijna het aanvoerderschap kwijt, omdat hij zich in zijn autobiografie negatief had uitgelaten over de ultra's van Inter.

Net als Neymar sr. wakkert Nara ook graag de transfergeruchten aan. Ze linkte haar man de afgelopen jaren aan clubs als , Juventus, en een club uit de Chinese Super League waarvan de naam niet bekend is.

Alles bij elkaar genomen kunnen Neymar en Icardi hun club de nodige koppijn bezorgen. Ook als je daar Edinson Cavani nog aan toevoegt. Hij botste eerder met Neymar vanwege een belachelijk incident over wie de strafschoppen mag nemen. Kylian Mbappé schoof de Braziliaan onlangs van een teamfoto terwijl de transfergeruchten op hun hoogtepunt waren.

Eén ding is echter ook zeker: die vier vormen bij elkaar misschien wel de meest getalenteerde aanvalslinie van Europa.

Geen van de potentiële -tegenstanders van PSG kunnen rekenen op een kwartet van dat kaliber. Een combinatie van jeugd, ervaring, dodelijke afronding en een geweldig technisch vermogen. En zeker geen gebrek aan vertrouwen.

Lees beneden verder

Thomas Tuchel zal het lastig krijgen om voor alle vier een plekje te vinden in zijn elftal. Met zoveel grote persoonlijkheden in de kleedkamer zou dat een valkuil kunnen zijn, maar het is een dilemma dat de meeste coaches voor lief zouden nemen.

Of het genoeg zal zijn om eindelijk de grootste Europese prijs naar de Franse hoofdstad te brengen is, net als iedere andere kwestie rond deze supersterren, open voor discussie.

Maar op het veld en daarbuiten kunnen Neymar, Icardi en de Parijzenaren in 2019/20 voor veel spektakel zorgen.