Keepersfout en vroege rode kaart helpen Arsenal naar plek 4

Arsenal heeft maandagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om een plek in de top vier van de Premier League.

Het team van Unai Emery zegevierde met 0-1 over , dat tachtig minuten lang met een man minder speelde. Pierre-Emerick Aubameyang maakte het enige doelpunt van de avond, vlak nadat Troy Deeney met rood werd weggestuurd. staat nu op de vierde plaats met 66 punten.

Na elf minuten leek de angel al uit de wedstrijd gehaald te worden. Arsenal leidde met 0-1 en Watford moest verder met tien man, nadat aanvoerder Deeney een directe rode kaart ontving. De spits wilde Granit Xhaka van de bal zetten, maar deelde daarbij een elleboogstoot uit in het gezicht van de middenvelder. Deeney had tegen Arsenal de derde speler kunnen worden uit de clubgeschiedenis van Watford die minstens tien doelpunten maakte in drie verschillende seizoenen op het hoogste niveau, maar zal daar nog even op moeten wachten.

Kort voor zijn rode kaart had collega-spits Aubameyang namens Arsenal wel al gescoord. Dat was te danken aan doelman Ben Foster, die de bal ontving van Daryl Janmaat en treuzelde voor zijn doel. De pijlsnelle Aubameyang rook een kans, blokkeerde de trap van Foster en kwam op die manier tot scoren. Ondanks het numerieke overwicht had Arsenal het duel daarna niet volledig onder controle. Er kwamen wel kansen voor de bezoekers, maar in fases wist Watford ook druk te zetten en men verdedigde naar behoren met tien man,

Het tempo lag hoog op Vicarage Road, maar gescoord werd er voor rust niet meer. Ook na rust bleef de wedstrijd een open karakter hebben. De drie punten waren nog zeker niet binnen voor Arsenal, dat Henrikh Mkhitaryan wel bijna op 0-2 kwam: de volley van de Armeniër werd op knappe wijze gepareerd door Foster. Na ruim een uur spelen werden de bezoekers wakker geschrokken door een uithaal van Adam Masina, die op de bovenkant van de lat vloog. Uiteindelijk bleef het bij 0-1.