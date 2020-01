Keane haalt vernietigend uit: "Niet goed genoeg voor Manchester United"

Het duel tussen Liverpool en Manchester United (2-0) van zondag is voor Roy Keane aanleiding om enkele zaken aan de kaak te stellen.

De oud-middenvelder snapt er niets van dat het doelpunt van Roberto Firmino in de eerste helft werd geannuleerd op aanraden van de VAR. Daarnaast spuwt Keane zijn gal over Anthony Martial, die bij een 1-0 achterstand een unieke mogelijkheid onbenut liet om op gelijke hoogte te brengen.

De treffer van Firmino, wat de 2-0 voor zou zijn geweest, werd geschrapt vanwege een duel tussen Virgil van Dijk en David De Gea in aanloop naar het doelpunt. De Liverpool-verdediger zou de doelman van the Red Devils daarbij hebben geraakt. "Dat was echt een keerpunt", zegt Keane bij Sky Sports.

"Waarom hij (scheidsrechter Craig Pawson, red.) dat doelpunt afkeurde snap ik echt niet. Daar kan ik echt niet bij met mijn hoofd. Pawson kijkt alleen naar het beeld."

Keane heeft De Gea eerder zo'n trucje zien uithalen. "Hij begint een beetje een 'softie' te worden. De voetbalwereld begint ook steeds gekker te worden."

Keane is ook negatief in zijn oordeel over Martial, die na een uur spelen in kansrijke positie over het doel schoot. "Die kans is zijn loopbaan bij Manchester United in een notendop", kraakt de analist de Franse aanvaller. "Grote spitsen weten te scoren op de grote momenten. De aanval was geweldig, maar je moet de bal dan wel op doel krijgen. Daar zijn simpelweg geen excuses voor."

"De grote spitsen die door de supporters voor altijd worden herinnerd schoten zulke ballen tegen de touwen. Daarom is deze jongen niet goed genoeg voor Manchester United."

Collega-analist Gary Neville deelt de mening van Keane over de falende Martial. "Ik zei voor de wedstrijd nog hoe koelbloedig hij is en dat er ijs door zijn aderen stroomt", aldus de voormalige rechtsback van Manchester United. "Maar deze kans had zeker moeten zitten."

Manager Ole Gunnar Solskjaer zal de komende tijd echter regelmatig voor Martial kiezen in de aanval, want eerste keus Marcus Rashford is vanwege een dubbele stressfractuur in de rug enkele maanden uit de roulatie.