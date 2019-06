Kean krijgt advies van vader: "Dat lijkt me beter dan Nederland"

Juventus is er veel aan gelegen om Matthijs de Ligt los te weken bij Ajax.

Volgens La Gazzetta dello Sport wil de Italiaanse kampioen zeventig miljoen euro neerleggen voor de verdediger. Daarnaast wordt Moise Kean genoemd als onderdeel van de ruildeal. De aanvaller wordt op zakelijk gebied begeleid door Mino Raiola, die tevens de belangen van De Ligt behartigt. De vader van Kean adviseert zijn zoon echter om voor een transfer naar te kiezen.

Internazionale, de club die Kean aanhangt, is ook al eens genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van de -aanvaller. Spelen in het Giuseppe Meazza zou hoog op zijn wensenlijstje staan. Passione Inter sprak met vader Bjorou Jean Kean over de huidige ontwikkelingen rondom zijn zoon. "Voor Moise is Internazionale zijn thuis. Hij is met de club opgegroeid en zou er dolgraag willen spelen. Dat is echter afhankelijk van de aanbiedingen die binnenkomen. Mochten ze een goed bod neerleggen, dan hebben ze zeker kans. Toen hij nog bij speelde, zei Moise al dat hij ooit in Milaan wil spelen."



"Ik heb al verschillende verhalen gelezen in de kranten, maar daar nog niet met Raiola over gesproken. Moise zal voordat hij een definitief besluit neemt zeker eerst contact met mij opnemen. Ik zou hem in dat geval zeker adviseren om bij Internazionale te tekenen, zodat hij dicht in de buurt blijft. Dat lijkt me beter dan dat hij nu naar Nederland vertrekt", zo verwijst Kean senior naar een mogelijke overgang richting .



In de Italiaanse media wordt ook gesproken over een ruildeal tussen Internazionale en Juventus. Mauro Icardi, die naar verluidt ontevreden is in Milaan, zou dan de omgekeerde weg bewandelen en bij la Vecchia Signora tekenen. Kean staat voor zijn laatste contractjaar bij Juventus, waardoor het niet ondenkbaar is dat de clubleiding hem deze zomer voor enkele tientallen miljoenen van de hand wil doen.