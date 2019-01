Kazim-Richards vindt nieuwe club in Mexico

Colin Kazim-Richards vervolgt zijn loopbaan bij Tiburones Rojos de Veracruz, zo maakt de Mexicaanse club via de officiële kanalen bekend.

De voormalig aanvaller van Feyenoord komt over van Lobos BUAP, waar hij sinds afgelopen zomer onder contract stond. Tiburones Rojos de Veracruz is alweer de vijftiende club van de 37-voudig Turks international.



"Ik ben heel gelukkig met deze stap. Er waren verschillende opties. Maar na een gesprek met de president en de trainer, was het een gemakkelijke keuze. Ik kreeg direct een goede indruk van deze club. In fysiek opzicht ben ik in orde, al kan je nooit honderd procent zijn als je geen wedstrijden speelt. Hoe hard je ook traint, je doet alleen wedstrijdritme op door duels te spelen", laat Kazim-Richards op de website van zijn nieuwe werkgever weten.



Afgelopen halfjaar speelde de aanvaller tien wedstrijden voor Lobos, waarin hij drie keer trefzeker was. Kazim-Richards verruilt de nummer dertien van de LIGA MX voor de hekkensluiter van de Mexicaanse competitie. "De fans kunnen iemand verwachten die altijd honderd procent geeft. Ik ben een winnaar en houd niet van verliezen. Ik kan als aanvaller of op tien uit de voeten, maar ik ben bereid te spelen waar de trainer me nodig heeft."



Na Bury, Brighton & Hove Albion, Sheffield United, Fenerbahçe, Toulouse, Galatasaray, Olympiacos, Blackburn Rovers, Bursaspor, Feyenoord, Celtic, Coritiba FC, Corinthians en Lobos is Kazim-Richards bij zijn vijftiende club terechtgekomen. De aanvaller speelde tussen 2014 en 2016 49 wedstrijden voor Feyenoord, maar wegens verstoorde verhoudingen vertrok hij na anderhalf jaar naar Celtic.