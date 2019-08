Karsdorp lacht: "Zo mag Ié lekker Portugees blijven spreken"

In rap tempo is Edgar Ié uitgegroeid tot publiekslieveling van Feyenoord.

De centrumverdediger had donderdagavond in de wedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva (3-0) voor het eerst een basisplaats en maakte een goede indruk. Niet alleen kwam hij verdedigend zelden in de problemen, ook waagde hij zich tot groot genoegen van het publiek aan meerdere rushes over het middenveld. Zijn ploeggenoten en trainer Jaap Stam zijn lovend.

Zondag debuteerde Ié met een invalbeurt tegen (1-1), waarna hij tegen Hapoel voor het eerst een volledige wedstrijd speelde in Rotterdamse dienst. "We hadden hem een paar keer gezien. Uiteindelijk is het altijd afwachten hoe dat in een wedstrijd gaat uitpakken", beaamde Stam in gesprek met Veronica.

"We hebben allemaal gezien dat het een speler is die vol zelfvertrouwen voetbalt. Hij heeft kwaliteiten aan de bal, heeft de snelheid om gaten dicht te lopen en is verdedigend sterk."

😅 | "Sorry Rick, ik had het eigenlijk niet over jou..."#feyapo pic.twitter.com/Wj8rmvpto9 — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 22, 2019

Rick Karsdorp werd na afloop door FOX Sports geconfronteerd met het feit dat De Kuip een nieuwe publiekslieveling kent. De rechtsback dacht aanvankelijk dat het om hem ging, maar moest lachen toen duidelijk werd dat de interviewer aan Ié refereerde.

"Het is moeilijk voor hem, omdat hij de taal niet spreekt. Hij spreekt ook geen woord Engels, maar als je hem vandaag zag spelen, hoeft hij het ook niet te leren. Als hij zo blijft spelen, mag hij lekker Portugees spreken", zei Karsdorp.

Ridgeciano Haps kwam in gesprek met het Algemeen Dagblad met een soortgelijke reactie. "Ik kan niet met hem communiceren, hij spreekt echt geen woord Engels. Maar ik zag hem vanavond echt overal waar ik hem nodig had", merkte de linksback op.

Stam was bovendien goed te spreken over drie andere pupillen: Leroy Fer, Renato Tapia en Orkun Kökcü. Met twee doelpunten was Fer de grote man aan de zijde van : hij scoorde voor het eerst sinds 28 augustus 2011 voor de club.

"Leroy vult het over het algemeen goed in als hij speelt, ook vanavond weer", oordeelde Stam. "Samen met Renato Tapia vormt hij een defensief blok op het middenveld. Ze communiceren goed en halen verdedigend veel weg. Maar ze zijn ook betrokken bij het spel naar voren. Dat verdelen ze sterk."

Kökcü wordt door de trainer omschreven als iemand met 'enorm veel talent'. "Hij moet ook nog veel leren, maar je ziet dat hij erg creatief is en anderen voor de goal kan zetten."