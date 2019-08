Karsdorp: "Ik voel me fit, laat maar komen"

Rick Karsdorp kan niet wachten op zijn 'tweede debuut' bij Feyenoord. De rechtsback is er helemaal klaar voor.

Karsdorp is tijdelijk teruggekeerd in Rotterdam, omdat hij bij zijn club weinig perspectief heeft. "Na drie weken in de voorbereiding sprak ik met de trainer (Paulo Fonseca, red.). Hij zei dat ik niet in zijn plannen voorkwam. Toen is het allemaal snel gegaan", vertelt de 24-jarige verdediger aan de NOS.

Er waren meer gegadigden om Karsdorp tijdelijk over te nemen, maar toen zich meldde, was de keuze vrij simpel. "Mijn management wist dat ik graag terug wilde komen. Ik wil lekker voetballen en dat kan bij Feyenoord. Ik wil mezelf weer op de kaart zetten."

In zijn eerste twee jaar in Rome kwam de drievoudig international niet verder dan vijftien wedstrijden voor de Giallorossi. "Ik tekende met meniscusproblemen, die drie á vier weken zouden duren. Dat duurde uiteindelijk drie of vier maanden. Tijdens mijn debuut gebeurde hetzelfde met mijn andere knie. Dat heeft uiteindelijk acht maanden geduurd."

"Vorig seizoen heb ik alles mee kunnen doen, maar kreeg ik geen kans", gaat hij verder. "Toen ik in de winter aangaf dat ik weg wilde, mocht dat niet en heb ik uiteindelijk een serie wedstrijden gespeeld."

Karsdorp is nu dus volledig fit. "Ik voel mij fit en ik voel mij goed. Laat maar komen. Ik kan gewoon spelen. Tuurlijk hoop ik hier veertig wedstrijden te spelen. Maar laat mij eerst maar lekker voetballen, dan zien we het wel."