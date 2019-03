Karius claimt 'zeven cijfers' van Besiktas en drijft ruzie verder op de spits

De relatie tussen Loris Karius en Besiktas lijkt niet meer te lijmen. De keeper stelt al maanden niet te zijn betaald door de Turkse topclub.

De doelman, dit seizoen door verhuurd aan , is naar wereldvoetbalbond FIFA gestapt om een aanklacht in te dienen tegen de club uit de . Karius claimt recht te hebben op vier maandsalarissen en maakte de zaak al op 20 februari aanhangig bij de FIFA, zo meldt BILDdinsdagavond.

Volgens de boulevardkrant heeft Karius een bedrag van 'zeven cijfers' tegoed van Besiktas. Naar verluidt heeft de club zich niet gehouden aan een door de FIFA opgelegde deadline om de keeper uit te betalen, waardoor men rekening moet houden met extra sancties. Het huurcontract van Karius in Istanbul loopt door tot medio 2020, maar het is de vraag of er toekomst voor hem is. Trainer Senol Günes uitte dinsdag nog felle kritiek op zijn sluitpost.



Karius ging zondag bij de 3-2 overwinning tegen Konyaspor bij de 1-1 in de fout, tot ergernis van het thuispubliek. "Hij is ook schuldig aan de tegendoelpunten", reageerde Günes, geciteerd door diverse Turkse media. "Karius stagneert een beetje. Er is iets mis met zijn energie, motivatie en enthousiasme bij een wedstrijd. Zo is het al vanaf het begin. Hij voelt zich niet echt onderdeel van het team."



Karius werd tijdens het duel met Konyaspor ook uitgejouwd en volgens enkele Turkse media zou de Duitser tijdens de rust gevraagd hebben of hij gewisseld kon worden. "Dit is iets wat we nog niet hebben kunnen verhelpen en daar ben ik ook deels schuldig aan. Er is iets mis, maar hij heeft ook pech gehad. Hij is getalenteerd, maar het heeft niet goed uitgepakt. Dus we hebben een probleem. Laat ik het zo zeggen: als ik Tolga Zengin tot mijn beschikking had, zou die nu keepen", besloot Günes.