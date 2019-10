Karius blikt terug op dieptepunt: "Niemand praat daarover"

Loris Karius is momenteel door Liverpool verhuurd aan het Turkse Besiktas.

De 26-jarige Duitse doelman heeft bij the Reds nog een contract tot medio 2021 en verwacht aan het einde van het seizoen terug te keren op Anfield. "Ik ben uitgeleend tot het einde van het seizoen en daarna ga ik terug naar , of naar een andere club in Engeland of Duitsland."

"Je weet nooit wat er kan gebeuren", zegt Karius in gesprek met the Guardian. "Ik geniet van mijn tijd hier. Natuurlijk sta je in Engeland meer in de spotlights, maar is een goede club. Af en toe zijn er wat problemen, het was in mijn eerste jaar niet altijd even gemakkelijk."

"De Premier League is de beste competitie ter wereld en ik sta nog altijd onder contract bij Liverpool. Misschien kom ik bij Liverpool wel weer aan spelen toe, je weet het nooit", stelt de Duitse doelman, die bij Liverpool werd opgevolgd door Alisson Becker.

"Het is moeilijk om daar nu iets over te zeggen, maar ik weet zeker dat Liverpool weer een sterk team op de been zal brengen", vervolgt de sluitpost, die nog altijd aan één naar moment bij Liverpool wordt herinnerd.

Karius verdween door de achterdeur bij de Engelse topclub, nadat hij gruwelijk in de fout ging in de -finale van 2018 tegen (3-1 nederlaag). Hij liep tijdens de wedstrijd een hersenschudding op, door een botsing met Sergio Ramos.

"Ik denk daar nu niet meer aan, het is bijna twee jaar geleden. Er waren zoveel omstandigheden: ik had te maken met een nare blessure en niemand praat daarover. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, het kan mij niet meer zoveel schelen."

"Toen ze die hersenschudding vaststelden, realiseerden we wat er precies aan de hand was. In de wedstrijd sta je stijf van de adrenaline, waardoor je niet beseft dat je te maken hebt met een hersenschudding. Het is gebeurd, ik ben blij dat ze een jaar later alsnog de Champions League hebben gewonnen."

"Ik spreek de keeperstrainer en enkele spelers nog af en toe, ze hebben een goede kans om dit seizoen weer de Champions League te winnen", stelt Karius, die tot dusver 42 wedstrijden speelde voor Besiktas.

"De verdediging is een stuk sterker geworden bij Liverpool, ze krijgen bijna geen tegendoelpunten meer. Iedere doelman zou zich op zijn gemak voelen met een dergelijke defensie."