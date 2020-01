Karim El Ahmadi sluit rentree niet uit: "Ik zou het niet erg vinden"

Karim El Ahmadi zit in de herfst van zijn actieve loopbaan. De middenvelder van Al-Ittihad wordt deze maand 35 jaar en wil graag nog een jaar door.

Hij weet nog niet of dat in Saudi-Arabië is of elders. "Ik ben bewust gestopt bij de nationale ploeg van Marokko om me helemaal te concentreren op het clubvoetbal. Dat scheelt echt, je hebt tussendoor meer rust", verzekert El Ahmadi in gesprek met TC Tubantia .

"Ik ben nog topfit, hooguit merk je dat je wat minder snel herstelt. Maar aan snelheid of agressie heb ik nog niets verloren. Ik heb niet veel te klagen, weinig blessures. Ik weet zeker dat ik nog blijf voetballen volgend seizoen."

El Ahmadi is spoedig transfervrij en dat is een noviteit in zijn loopbaan. Hij is benieuwd hoe het gaat aflopen. "Voorlopig houd ik alle opties open, ik laat het op me afkomen, heb geen haast. Terug naar Nederland zou ik ook niet erg vinden."

"Ik heb wel eens gezegd dat ik mijn carrière wel zou willen afsluiten bij de clubs van vroeger, de clubs die mij hebben gemaakt." El Ahmadi doorliep tussen 1996 en 2003 de jeugdopleiding van en speelde vervolgens vier jaar in de hoofdmacht. Hij kwam daarnaast in twee verschillende periodes uit voor .

El Ahmadi erkent dat hij nog contacten met FC Twente heeft. "Het is de stad waar ik vandaan kom en de club waar ik profvoetballer ben geworden."

"Ik heb er nog een huis, mijn familie woont er. Wie weet komt dat er nog een keer van." Enschede heeft altijd een speciale plek in zijn hart. "Zo lang ik voetbal, wil ik zo dicht mogelijk bij de club waar ik speel wonen. Maar in Enschede vind ik altijd wel mijn rust."

El Ahmadi voelt zich ook een Tukker. "Overal waar ik kom neem ik dat gevoel mee. Of het nou in Rotterdam is of Amsterdam, of in het buitenland. Zo ben ik opgegroeid. Nuchter, lekker normaal doen."