Karim Benzema slaat terug en flirt met interlandcarrière bij Algerije

Karim Benzema is onaangenaam verrast door de uitspraken van Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF).

Eerder op de zaterdag stelde Le Graët in gesprek met RMC dat 'het avontuur' van Benzema in dienst van Frankrijk voorbij is. De 81-voudig international reageert op Twitter en flirt met een overstap naar de nationale ploeg van Algerije.

"Noël, ik dacht dat je je niet zou bemoeien met de beslissingen van de bondscoach!" schrijft Benzema. "Weet alleen dat ik, en ik alleen, een einde kan maken aan mijn interlandcarrière. Als je denkt dat mijn interlandcarrière erop zit, laat me dan spelen voor een van de landen waarvoor ik in aanmerking kom en dan zullen we wel zien." Benzema werd geboren in Frankrijk, maar zijn ouders zijn Algerijns.

In principe staat wereldvoetbalbond FIFA niet toe dat spelers die officiële interlands hebben gespeeld overstappen naar een ander land. Benzema zou echter een beroep kunnen doen op bijzondere omstandigheden, omdat hij stelselmatig wordt genegeerd door de Franse voetbalbond. Hij is niet meer opgeroepen voor Frankrijk sinds hij landgenoot Mathieu Valbuena afperste met een sekstape.

Benzema miste zodoende het EK in eigen land én het WK van vorig jaar zomer in Rusland.

In een documentaire van TF1 maakte bondscoach Didier Deschamps vorige maand al duidelijk waarom hij Benzema niet opnam in zijn selecties tijdens de EK-kwalificatiereeks. "Het is een sportieve beslissing", hield Deschamps vol. "Ik ben simpelweg van mening dat zijn rentree niet goed zou zijn voor de nationale selectie. Ik kijk naar datgene wat goed is voor de selectie en wat dit shirt vertegenwoordigt, dat is alles."