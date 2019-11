Karim Adeyemi: Het tienerdoelwit van Barcelona die ooit werd uitbetaald in pizza

Na zijn vertrek bij Bayern München als jongeling, trekt de zeventienjarige nu de aandacht van enkele van Europa's grootste clubs.

Het Duitse voetbal maakt een overgangsperiode door.

Van WK-winnaar in 2014 tot een beschamende uitschakeling na de groepsfase in Rusland vier jaar later. Veel van degenen die de wereldbeker in Brazilië wonnen, zijn inmiddels geen internationals meer, hetzij door hun eigen keuze of die van bondscoach Joachim Löw.

Hoe dan ook, door de opkomst van Serge Gnabry, Leroy Sané en Kai Havertz, en anderen, geldt Die Mannschaf , in het slechtste geval, als een dark horse om op Wembley volgend jaar zomer Euro 2020 te winnen.

Er zijn echter mensen in Duitsland die geloven dat het grootste talent van de generatie om het land weer bovenaan het internationale toneel te zetten, nog moet doorbreken op het hoogste niveau.

Karim Adeyemi, die net zeventien jaar oud is, speelt voetbal op het tweede niveau in Oostenrijk en zal niet meteen door iedereen de status toebedeeld krijgen als een van Europa's grootste talenten.

Maar na een jeugd waarin hij een aantal obstakels moest overwinnen om zichzelf zelfs maar een kans te geven om professional te worden, trekt de jongeling belangstelling van enkele van 's werelds grootste clubs.

Adeyemi's talent werd voor het eerst opgemerkt door de club uit zijn geboortestad - . Hij begon echter pas echt op te vallen nadat hij zich bij SpVgg Unterhaching had aangesloten, die club die rond de eeuwwisseling een korte periode in de heeft gespeeld.

"Vanuit een sportief perspectief was het volkomen duidelijk dat hij een professional kon worden", zegt Unterhaching-voorzitter en voormalig middenvelder van Bayern en 1860 München Manfred Schwabl aan Goal en SPOX .

"Het enige dat de carrière van de jongen zou kunnen verpesten was als hij geblesseerd raakte of als we het persoonlijk fout hadden."

Bijna iedereen bij de club heeft een verhaal te vertellen over de tijd van Adeyemi bij de club. In het geval van Schwabl is het de dominante prestatie van de jongeling tijdens de Merkur Cup 2013, een toernooi dat wordt beschouwd als de voor spelers jonger dan elf jaar, die in zijn geheugen gegrift staat.

"Ik ontmoette hem in de biertuin en vroeg hem of hij een pizza wilde hebben", herinnert de voormalige Duitse international zich.

"Op dat moment zei ik tegen hem: 'We maken een deal. Ik betaal je in pizza als je 1860 en Bayern uitschakelt.'"

Adeyemi etaleerde zichzelf en de kreeg de aandacht van de lokale pers. Zij gebruikten een Mario Balotelli-achtige foto van een Adeyemi in ontbloot bovenlijf die een van zijn doelpunten vierde tegen Bayern.

Bayern was zich van tevoren duidelijk bewist van het talent van Adeyemi. Zij waren het immers die hem hadden ontdekt, maar ze kozen ervoor hem te laten gaan vanwege zijn problemen met stiptheid en hun bezorgdheid over zijn betrouwbaarheid.

Gelukkig vond Adeyemi in Schwabl een ideale mentor bij Unterhaching.

De zorgeloze houding van de jongeling bracht hem in de problemen op school, waarbij Schwabl regelmatig met Adeyemi's leraren moest praten over zijn gedrag.

"Hij zei tegen zichzelf: 'Ik ben slechts marginaal geïnteresseerd in school, ik word hoe dan ook een profvoetballer", legt Schwabl uit.

"Tijdens de schoolsporten vergat hij zijn sportkleding; in wiskundelessen, zijn geometrie benodigheden - slechts kleine fouten."

Schwabl vond echter dat hij actie moest ondernemen, dus verbood hij dat zijn protegé zowel mocht trainen als wedstrijden mocht spelen tot hij zich op school verbeterde, tot grote ergenis van de coaches van de club.

Adeyemi, die nog maar twaalf jaar oud was, reed met zijn fiets van het appartament van zijn ouders naar de trainingsvelden, maar kreeg van Schwabl en de coaches te horen dat hij niet mee kon doen.

Hij werd ook gewaarschuwd dat zijn vervanger in het team zich zou kunnen ontwikkelen terwijl Adeyemi weg was, waardoor de jongen werd aangezet om aan te tonen dat hij kon leren en zijn passie kon hervatten.

"Het heeft hem aangespoord. Een paar weken later ontvingen we feedback van de school dat Karim een modelstudent werd, altijd beleefd en altijd behulpzaam voor zijn klasgenoten", zegt Schwabl lachend.

Als gevolg daarvan werd Ademeyi weer verwelkomd en hij kijkt sindsdien alleen maar vooruit.

Hij maakte snel promotie naar de leeftijdsgroep boven hem. Hij liet regelmatig tegenstanders voor dood achter met zijn ongelooflijke snelheid en snel voetenwerk, waarbij hij de aanval leidde met zowel zijn kwaliteiten als zijn wil om te winnen.

"Hij was een beetje een sluwe", vertelt Ognen Zaric, die Adeyemi coacht bij Unterhaching Onder-17, aan Goal en SPOX. "De sleutel was toen we hem snel veel verantwoordelijkheid in het team gaven. Hij heeft het geweldig gedaan."

Misschien volgde zijn ultieme moment als vijftienjarige tijdens de kampioenswedstrijd bij Onder-17 tegen FC Heindeheim. Halverwege stond Unterhaching met tien man, terwijl het nog 0-0 stond.

"Toen we in de kleedkamer waren", herinnert Zaric zich, "sprak Karim plotseling en zei: 'Coach, blijf rustig, ik regel het.' Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 2-0 en Karm maakte beide doelpunten na twee geweldige solo's."

Na slechts vijftien gespeelden wedstrijden voor Onder-17, waarin hij vijftien keer scoorde, maakte hij de overstap naar Onder-19, en met de grotere bekendheid kwam de belangstelling van clubs over het hele continent.

'In januari 2018 informeerde en ik vloog naar Londen met Karim en zijn vader", onthult Schwabl.

Adeyemi werd uitgenodigd om een week lang te trainen met de Onder-17 van de Premier League-grootmacht, hoewel ze niet de enige geïnteresseerde Engelse club waren. Schwabl bevestigt ook dat hij en de vader van de speler naar waren gevlogen om een mogelijke transfer te bespreken.

Het eerste aanbod dat hen echt interesseerde, kwam echter van iets dichter bij huis in de vorm van Red Bull Salzburg.

Anders dan in Duitsland mogen Oostenrijkse clubs met zestienjarige spelers spelen - wat betekende dat Adeyemi eerder de volgende trap in zijn carrière kon maken.

"Het was alsof hij de loterij voor hem won", zegt Schwabl. "We wisten dat hij fysiek klaar was, dus waarom zou hij in de Onder-19 Bundesliga blijven? Dit is een kindercompetitie en heeft niets te maken met mannenvoetbal."

In de zomer van 2018 werd een deal gesloten voor Adeyemi om München in te ruilen voor Salzburg, waarbij Unterhaching een recordbedrag ontving voor een verkoop van ongeveer 3,35 miljoen euro. Adeyemi werd uitgeleend aan de zusterclub van Salzburg, FC Liefering, dat op het tweede niveau speelt, en heeft daar geacteerd op de linkerflank of als centrumspits.

Zijn totaal van 13 doelpunten en 9 assists in 32 wedstrijden voor de club, heeft de vraag gesteld hoe lang het zal duren voordat hij wordt teruggeroepen om zich bij Erling Braut Haaland en Dominik Szoboszlai aan te sluiten in het eerste team van Salzburg.

"Ik denk dat ze hem in de winter zullen terugroepen", is Schwabl van mening. "Dan krijgt hij alle kansen en kan hij over anderhalf jaar klaar zijn voor de Premier League."

Of hij zo lang in Oostenrijk blijft, is onduidelijk.

heeft onlangs vijftien miljoen euro geboden om hem naar Camp Nou te halen, terwijl Adeyemi ziet als een mogelijke opvolger van Jadon Sancho, ervan uitgaande dat de Engelse international de club in de komende maanden zal verlaten.

"Hij werd geboren voor de top", zegt Zaric enthousiast. "Bij hem zie ik geen limiet."

Lees beneden verder

Zaric staat niet in alleen in dat opzicht, daar Adeyemi onlangs de Fritz Walter Medal heeft gekregen als beste Duitse speler in de leeftijdscategorie van zeventien jaar.

Schwabl is echter trots op dat Adeyemi niet alleen gegroeid is als speler, maar ook als persoon.

"De jongens kunnen allemaal trappen", merkt hij op, "maar met je beide benen op de grond blijven is de echte kunst en Karim heeft dat blijkbaar begrepen, waar ik persoonlijk heel trots op ben."