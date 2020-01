'Kapsalon met shoarmavlees stond aan basis van ontslag Van Bommel'

Het ontslag van Mark van Bommel als trainer van PSV heeft een opvallende oorsprong, zo vertelt Johan Derksen vrijdagavond bij Veronica Inside.

De analist heeft uit 'betrouwbare bron' vernomen dat algemeen directeur Toon Gerbrands van oordeel was dat Van Bommel de spelersgroep niet strak genoeg in de hand had. Tot die conclusie kwam hij nadat Gerbrands spelers betrapte op het eten van allerlei ongezond voedsel, aldus Derksen.

Van Bommel werd vorige maand ontslagen, maar zijn vertrek heeft nog niet tot een ommekeer geleid. Onder opvolger Ernest Faber blijft de sportieve crisis voortduren. ging het nieuwe kalenderjaar van start met een 1-1 gelijkspel bij en een 2-0 nederlaag bij in de TOTO op donderdagavond.

"Nu eten ze ongetwijfeld weer volgens de wetten van de diëtiste en verliezen ze met 2-0 van NAC", verzucht Derksen. "Eigenlijk heeft Toon Gerbrands zichzelf in zijn hemd gezet door Van Bommel weg te sturen. Het was onterecht, maar hij vond blijkbaar dat hij als directeur iets moest doen."

Volgens Derksen schrok Gerbrands van wat hij aantrof bij PSV. Van Bommel liet zijn spelers hun eigen voeding bepalen, zo klinkt het. "Toon is opgegroeid in de volleybalwereld, die zijn eigen wetten kent. Hij heeft zichzelf wijsgemaakt dat volleybal topsport is, en dat het de wetten van de topsport zijn. Maar wij noemen volleybal een spelletje."

"Bij Engelse clubs mogen spelers voor een wedstrijd opstaan wanneer ze willen, ontbijten wanneer ze willen en eten wat ze willen. Van Bommel is ook met die grote jongens opgegroeid en heeft bij PSV gezegd dat de spelers mogen eten wanneer ze willen eten, en bestellen wat ze willen bestellen."

"De directie is een keer binnengelopen terwijl de één een kapsalon met vet shoarmavlees at en de ander een pizza. Daar heeft de directie uit geconcludeerd dat Van Bommel de teamdiscipline niet gehandhaafd heeft, en op basis daarvan is hij weggestuurd. Maar dat zijn natuurlijk van die wetten die nergens op slaan. Ze vonden het heel stuitend. Maar het gaat er natuurlijk om hoe ze op zondag spelen", benadrukt Derksen.

Hij vraagt zich af of Gerbrands nog wel de juiste man is voor PSV. "Hij had ook kunnen zeggen dat hij de trainer heeft aangesteld en dat hij dus heeft gefaald."