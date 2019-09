Kanu baalt van Arsenal: "Ongelooflijk dat we Iwobi lieten gaan"

The Gunners lieten de Nigeriaans international op de laatste dag van de transfermarkt naar Everton vertrekken en Nwankwo Kanu baalt van die keuze.

heeft een grote fout begaan door Alex Iwobi naar de competitiegenoot te laten vertrekken. Daarvan is de oud-spits van Arsenal overtuigd.

Hij vindt dat de club alles had moeten doen om de uit de jeugd gepromoveerde aanvaller tot volle wasdom te laten komen in het Emirates Stadium, zo verhaalt Kanu in gesprek met Goal.

Arsenal koos er echter voor om hem voor een slordige veertig miljoen euro te verkopen aan , terwijl die som nog verder op kan lopen door middel van bonussen.

Het was een transfer die eigenlijk uit de lucht kwam vallen, want Everton leek zich te willen versterken met Wilfried Zaha, die uiteindelijk niet weg mocht bij .

Arsenal wees het eerste bod van 34 miljoen euro af, maar ging in de laatste uren van de zomerse transfermarkt toch akkoord met een sterk verbeterd bod van the Toffees.

De club kon het geld goed gebruiken na de transferzomer waarin de club zelf zo'n 150 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers, waarvan Nicolas Pépé met 80 miljoen euro de duurste klant was.

Kanu is echter van mening dat het een verkeerde keuze was om de 23-jarige vleugelspeler Iwobi te verkopen. "Ik vind dat ze een ongelooflijke fout maken. Ik snap niet waarom we hem lieten gaan."

"Hij ademt Arsenal, wilde altijd alles geven voor de club waar hij van houdt en hij kan bovendien erg goed voetballen. De fans hadden moeten waarderen wat hij week in week uit bracht."

"Hij is nog steeds jong en je wilt dat soort mensen in je team; spelers die hier opgroeiden, alles van de club weten en bereid zijn te sterven op het veld", vervolgt Kanu.

"Iwobi was er zo één, dus het was een shock om te horen dat we hem laten gaan. Ik kan niet geloven dat we het lieten gebeuren, maar dat is voetbal."

Kanu kent Iwobi goed, want de jonge vleugelaanvaller is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste waarde voor het Nigeriaanse elftal, waar Kanu ook ooit in speelde.

De 43-jarige Kanu was bovendien tussen 1999 en 2004 actief bij the Gunners, waar hij twee landstitels won en deel uitmaakte van het ongeslagen team van Arsenal.

Sindsdien is hij de club altijd blijven volgen en kort na de bekendmaking van Iwobi's transfer wenste hij zijn landgenoot al succes via sociale media. "We zijn trots op je en blijven je altijd supporten."

Toch geeft Kanu nu in gesprek met Goal aan dat hij Iwobi had geadviseerd om bij Arsenal te blijven als zijn landgenoot hem om zijn mening had gevraagd.

"Iedereen was verbaasd omdat het helemaal aan het einde van de transfermarkt gebeurde. Als ik het eerder wist, had ik hem gezegd niet te vertrekken."

"Ik zou gezegd hebben dat hij geen noodzaak had om te vertrekken omdat hij ook bij Arsenal speeltijd zou krijgen. Zo goed is hij en dat moet hij goed beseffen."

"Ik denk dat Arsenal nog steeds de beste plek voor hem was omdat het een grote club is en hij wil spelen in de top en in Europa. Dat zijn de wedstrijden waar je het voor doet."