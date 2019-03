Kanté gaat niet in op gerucht over Real Madrid

Chelsea-speler N'Golo Kanté weigert in de Franse media in te gaan op de vermeende interesse van Real Madrid.

Kanté zette in november zijn handtekening onder een nieuw vijfjarig contract bij The Blues, waardoor hij komende zomer waarschijnlijk gewoon op Stamford Bridge blijft. Toch wordt de Franse middenvelder in verband gebracht met . Daar mag zijn landgenoot Zinédine Zidane naar verluidt zo'n 300 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgeven.



RTL vroeg Kanté of de belangstelling vanuit Spanje hem aanspreekt. "Ik speel voor en ik heb hier bepaalde doelstellingen die ik wil halen. Wat ergens anders wordt gezegd, is niet belangrijk", reageerde de 27-jarige speler. Ook op de vraag wat hij zou doen als Real Madrid een officieel bod uitbrengt, heeft hij weinig te zeggen. "Dat is niet belangrijk. Ik ben gefocust op Chelsea."



Chelsea zal na dit seizoen niet willen meewerken aan een transfer van Kanté, omdat de club van de FIFA een transferverbod heeft gekregen. De Londenaren mogen daardoor de komende twee transferperiodes geen nieuwe spelers registreren.



N'Golo Kanté bereidt zich met Frankrijk voor op de EK-kwalificatiewedstrijd van maandagavond tegen IJsland (thuis). Afgelopen vrijdag wonnen Les Bleus in een oefenwedstrijd met 1-4 van Moldavië.