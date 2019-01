"Kane zal deze zomer niet vertrekken bij Tottenham"

Harry Kane vertrekt deze zomer niet bij Tottenham Hotspur, dat is de overtuiging van voormalig speler van the Spurs Chris Waddle.

De spits werd de laatste transferperiodes regelmatig in verband gebracht met een transfer, naar Real Madrid meerdere keren werd genoemd als potentiële nieuwe werkgever. Kane is tot dusver altijd loyaal gebleven richting Tottenham, waar zijn contract nog doorloopt tot de zomer van 2024.

"Harry Kane zal deze zomer niet vertrekken bij Tottenham, maar hij zal zijn aandacht uiteindelijk richten op het winnen van prijzen", vertelt Waddle in gesprek met Sportingbet. "Real Madrid kan dat praktisch garanderen, evenals een zeer genereuze loonsverhoging. Hij lijkt erg op zijn gemak te zijn bij Tottenahm en hij geniet van zijn voetbal, maar wanneer hij terugkijkt op zijn carrière zal hij willlen dat zijn doelpunten hem prijzen hebben opgeleverd."

"Kane zal naar de toekomst van Tottenham kijken zodra ze naar het nieuwe stadion verhuizen en hij zal vanaf daar beslissen over zijn toekomst. Hij kan bij elk team in de wereld aan de slag, dus Tottenham moet bewijzen dat ze de club zijn waarmee hij prijzen kan winnen."

Terwijl Waddle verwacht dat Kane zal blijven, maar hij zich zorgen over de interesse die er is van Real en Barcelona in Christian Eriksen.

"Als Tottenham Eriksen laat gaan, zullen ze hem niet kunnen vervangen. Hij is een topspeler die iedereen zou willen vastleggen en als Tottenham serieus wil concurreren met de topclubs, zijn dit de soort spelers die ze moeten behouden. Eriksen is van vitaal belang voor de club, vooral als ze naar hun nieuwe stadion verhuizen."

"Eriksen zal weten wat hij waard is en hij heeft het recht om het te eisen. Tottenham had een veel strakkere begroting die naar het nieuwe stadion ging en het zou een stuk goedkomer zijn om Eriksen te geven wat hij wil dan om een grote som geld te spenderen om hem te vervangen."

Nog iemand die in verband wordt gebracht met een vertrek bij the Spurs is manager Mauricio Pochettino, die interesse geniet van Real Madrid en Manchester United.

"Daniel Levy (voorzitter, red.) zal Pochettino geven wat hij nodig heeft om bij Tottenham te blijven en zal ze echte titelkandidaat maken", vervolgt Waddle. "Pochettino zou virtueel elke vacante managersrol op kunnen pakken en Tottenham weet dat hij zal vertrekken, tenzij ze het geld beschikbaar stellen om topspelers te contracteren en de club vooruit te helpen."

"Tottenham weet hoe belangrijk het is om Pochettino bij de club te houden en ze zullen hem de plannen van de club voor de toekomst hebben laten zien. Hij is er duidelijk een groot deel van en zal er een enorme stem in hebben. Het is een opwindende tijd bij Tottenham en hij zal daar een deel van willen zijn."

"Pochettino wil prijzen winnen, maar hij heeft een lange carrière voor zich, wat betekent dat hij tijd heeft om de dynastie te creëren waarmee hij bij Tottenham is begonnen. Als Tottenham er niet in slaagt om te concurreren en prijzen te winnen, dan zal hij verleid worden door de aanbiedingen die op zijn pad komen."