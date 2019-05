Kane is fit voor Champions League-finale: "Ik voel me goed"

Harry Kane zegt fit genoeg te zijn om aanstaande zaterdag voor Tottenham Hotspur in actie te komen in de Champions League-finale tegen Liverpool.

Kane raakte op 9 april geblesseerd aan zijn enkel in de eerste kwartfinale tegen . De aanvaller moest daardoor toekijken hoe Tottenham eerst stuntte in de return in Manchester en daarna in de halve finales tegen , toen de Spurs een bizarre comeback produceerden. Komende zaterdagavond is de grote finale in Madrid.



"Ik zou zelfs kunnen spelen als de -finale vandaag zou zijn", zei Kane maandag tegen Engelse media. "Ik heb vrijdag en zaterdag getraind. Deze week ga ik ook weer trainen en ik voel me goed." Toen de topschutter vorige maand geblesseerd raakte, werd nog gedacht dat hij voor de rest van het seizoen uitgeschakeld zou zijn.



Het is nu afwachten of de 25-jarige Kane in het Wanda Metropolitano een basisplek krijgt. "Dat is natuurlijk aan de manager, om te bepalen wie fit is en klaar is om te spelen. Maar ik voel me goed, dus we gaan zien hoe het deze week verloopt." Kane was dit seizoen 24 keer trefzeker in alle competities, ondanks dat hij in januari en februari ook al zes weken buitenspel stond.



Onlangs werd Kane ook al opgenomen in de Engelse voorselectie voor de . Volgende week donderdag, slechts vijf dagen na de Champions League-finale, staat Engeland in de halve finales tegenover het . Op zondag 9 juni is de finale of troostfinale tegen Portugal of Zwitserland.