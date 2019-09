'Kane is altijd beter dan Depay en Babel komt niet in de buurt van Sterling'

De voorhoede van Engeland is volgens Chris Sutton de beste van Europa.

De oud-speler van onder meer en Celtic is van mening dat bondscoach Gareth Southgate over een veel betere aanval beschikt dan zijn collega Ronald Koeman bij het . Alleen de voorhoedes van Duitsland en Frankrijk komen volgens Sutton in de buurt van Engeland.

Sutton, die in het verleden één interland voor Engeland speelde, is niet onder de indruk van de achterhoede van Engeland. Wel prijst hij de voorhoede, bestaande uit Harry Kane, Marcus Rashford en Raheem Sterling.

"Met die drie jaag je alle tegenstanders op het EK angst aan. Je gaat geen betere voorhoede vinden in Europa", aldus Sutton in de Engelse media. Southgate beschikt verder nog over Jadon Sancho, James Maddison, Jesse Lingard en Callum Hudson-Odoi.

"Frankrijk komt misschien het dichtst in de buurt. Antoine Griezmann en Kylian Mbappé zijn wereldsterren, maar daartussen loopt Olivier Giroud. Hij heeft al moeite om aan spelen toe te komen bij Chelsea. Je zou Kane altijd boven hem verkiezen", aldus Sutton.

"Duitsland speelde met Timo Werner, Marco Reus en Serge Gnabry tegen Nederland. Ook al was Leroy Sané fit geweest, dan nog zou ik er niet met zo veel plezier naar kijken als naar de aanval van Engeland."

Volgens Sutton is er geen discussie mogelijk of Engeland of Nederland over een betere voorhoede beschikt. "Bij Nederland staat Memphis Depay in de spits. Kane is altijd de betere dan de voormalig speler van ", aldus de oud-aanvaller.

"Babel speelt naast Depay en hij komt niet eens in de buurt van Sterling, Rashford of Sancho." Ook de voorhoede van Spanje maakt geen indruk op Sutton. "Tegen Roemenië bestond de voorhoede uit Paco Alcácer, Dani Ceballos en Rodrigo. Prima spelers, maar niet beter dan die van Engeland."

Sutton is ook niet onder de indruk van de aanval van Portugal. "Ik wil niet respectloos overkomen tegenover Bernardo Silva en João Félix, maar ik zie Portogal als een solo-band. Het draait daar alleen maar om Cristiano Ronaldo, die dinsdag tegen Litouwen nog vier keer scoorde", zegt Sutton.

"Het is nu aan Gareth Southgate de taak om achterin een muur te bouwen, die net zo goed is als zijn aanval. Engeland kan niet afhankelijk zijn van Sterling, Kane en Rashford."