Kane: "Ik heb nooit een schwalbe gemaakt"

Harry Kane lag de laatste weken onder vuur in Engeland, omdat hij in een aantal duels van Tottenham Hotspur makkelijk naar de grond zou zijn gegaan.

De Engelse topschutter vond dat hij een penaly had moeten krijgen na een duel met Jamaal Lascelles, tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen (0-1). In de laatste competitiewedstrijd voor de interlandperiode, op bezoek bij (2-2), ging Kane opnieuw naar de grond. De arbiter wees opnieuw niet naar de stip.

Kane vindt dat hij in beide gevallen niets verkeerd deed. Hij ontkent zich dus schuldig te hebben gemaakt aan 'simulation', zoals de Engelsen het ook wel noemen. "Nooit. En ik hoop dat dat ook nooit hoeft", sprak de aanvaller tegen de Britse pers. "Na de wedstrijd tegen Arsenal zei ik al dat het fifty-fifty was, vergelijkbaar met de penalty die zij vorig seizoen op Wembley kregen. Dat kan gebeuren."

"Ik ben iemand die zijn lichaam goed gebruikt. Dat zou iedere spits moeten doen, op ieder niveau. Op de middenlijn zou je daarvoor altijd een vrije trap meekrijgen, maar in de zestien krijg je 'm niet altijd."



Danny Rose is het met zijn teamgenoot eens. "De mensen moeten zich focussen op zijn statistieken en wat hij toevoegt aan het team. Zijn doelpuntencijfers voor club en land zijn geen toeval. Het is typisch Harry om met een hattrick te reageren op die kritiek."

Harry Kane was zaterdag de gevierde man op Wembley, waar Engeland met 4-0 van Bulgarije won. Behalve drie goals leverde Kane ook de assist bij het andere doelpunt. Dinsdagavond spelen The Three Lions in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo.