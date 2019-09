"Kane heeft alle kansen om het record van Rooney te breken"

Harry Kane heeft volgens Alan Shearer nog alle kansen om Wayne Rooney af te lossen als topscorer aller tijden van Engeland.

De spits van bracht zaterdag zijn doelpuntentotaal voor the Three Lions op 25 nadat hij een hattrick maakte tegen Bulgarije (4-0 winst). Kane had slechts veertig interlands nodig om dat aantal te bereiken.

"Harry's hattrick tegen Bulgarije op zaterdag betekent dat hij nu Geoff Hurst's totaal voor Engeland is gepasseerd", vertelt Shearer in gesprek met The Sun . "Hij staat vijf treffers achter mijn totaal van dertig en het is slechts een kwestie van tijd voordat hij me inhaalt."

"Harry zal Wayne Rooney's Engelse record van 53 doelpunten in de gaten houden en gezien hij nog maar 26 jaar oud is, heeft hij alle kansen om het te breken. Als hij fit blijft, kan Harry nog zes of zeven jaar voor Engeland spelen."

"Er zijn nu meer interlands en veel tegen zwakkere tegenstand, wat geweldig is voor hem en alle aanvallers. Harry gaat veel kansen krijgen, vooral omdat hij naast Raheem Sterling speelt."

Kane maakte twee van zijn drie doelpunten tegen Bulgarije vanaf de strafschopstip. "Ik hou gewoon van het vertrouwen zelfvertrouwen van Harry Kane als het gaat om het nemen van strafschoppen. Van zijn 25 doelpunten voor Engeland kwamen er acht vanaf de strafschopstip."

"Maar zelfs als 24 van zijn 25 doelpunten strafschoppen waren, doet het er helemaal niets toe als een centrumspits. Hij is een vastberaden en koelbloedige nummer 9 die een onverzadigde wens en honger heeft om te scoren - en dat maakt hem zo'n meedogenloze strafschoppennemer."

Kane komt dinsdagavond weer in actie, als Engeland in de EK-kwalificatie Kosovo treft.