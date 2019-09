Kane evenaart record in Noord-Londense derby

Harry Kane was zondag voor de tiende keer trefzeker tegen Arsenal. Zijn goal vanaf de penaltystip leverde Tottenham Hotspur echter geen zege op.

Kane mocht na veertig minuten van elf meter aanleggen, nadat Granit Xhaka een overtreding maakte op Son Heung-min. Met veel overtuiging bepaalde Kane de tussenstand op 0-2 door Bernd Leno naar de verkeerde hoek te sturen. Na tien minuten waren de Spurs via Christian Eriksen al op voorsprong gekomen.

Met zijn treffer kwam Kane op tien goals in Noord-Londense derby's te staan. Daarmee evenaarde hij het record van Bobby Smith, die tussen 1955 en 1964 liefst 176 keer scoorde in 271 duels van Tottenham, en Emmanuel Adebayor. De Togolees is één van de weinigen die voor beide clubs scoorde in de derby, namelijk acht keer voor en tweemaal in dienst van de Spurs.

Overigens heeft Kane wel alleen het record in handen als het gaat om competitiegoals op het hoogste niveau. De 26-jarige Engelsman maakte al zijn tien treffers tegen The Gunners in de Premier League. Hij heeft in de laatste vier Noord-Londense derby's telkens het net gevonden. Adebayor maakte twee van zijn goals in bekerwedstrijden.

Arsenal kreeg zondag weer hoop doordat Alexandre Lacazette vlak na het doelpunt van Kane de ruststand op 1-2 bepaalde. In de tweede helft ontsnapte de thuisploeg toen de topschutter van de bezoekers de paal raakte. Pierre-Emerick Aubameyang bracht daarna de 2-2 op het scorebord.

Daardoor blijft Arsenal op de ranglijst voorlopig boven de Spurs staan. Het verschil blijft twee punten. is na vier speelronden de enige ploeg die nog geen punten inleverde en titelhouder staat tweede met tien uit vier.