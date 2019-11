Kan Thorgan Hazard een betere aankoop worden dan broer Eden?

Terwijl de transfer van Eden Hazard naar Real Madrid één van de grootste van de zomer was, presteert zijn jongere broer voorlopig beter in Dortmund.

Door alle bombarie rondom Eden Hazard's overstap van naar is het niet zo gek dat de transfer van Thorgan naar , een paar weken eerder, door velen was vergeten.

"Eindelijk, Hazard" kopte Marca op de voorpagina. Diario AS pakte uit met "Hazard koorts", terwijl de Engelse kranten quotes van de vertrekkende sterspeler noteerden, waarin hij zei dat hij klaar was om 'de beste speler ter wereld in het beste team ter wereld' te worden.

Het had anders kunnen uitpakken als Thorgan Hazard naar -winnaar was gegaan, zoals mogelijk leek, of terug naar Chelsea, waar hij en zijn broer enige tijd teamgenoten waren. Over de transfer van , de nummer vijf van de , naar nummer twee Borussia Dortmund haalde men de schouders op.

Terwijl Eden's romance met Real één van de meest besproken transfersaga's van de laatste jaren was, verdiende Thorgan's verhuizing naar het Westfalenstadion wel wat meer aandacht.

De afgelopen jaren heeft hij langzaam maar zeker de ontwikkelingskloof tussen zichzelf en zijn oudere broer kleiner gemaakt. En dit seizoen, tegen de verwachting in, heeft hij een realistische kans om hem in te halen.

Weinigen zullen hebben voorspeld dat Eden na drie maanden in Madrid pas op één doelpunt zou staan. Hoewel Thorgan afgelopen weekend tegen Wolfsburg pas zijn eerste treffer maakte, heeft de 26-jarige Belg wel de meeste assists in de Bundesliga verzorgd (zes stuks). Eden staat pas op één in zowel LaLiga als de Champions League.

Real Madrid won deze week met 6-0 van , maar Eden Hazard was bij geen enkel doelpunt direct betrokken en met nog 25 minuten te gaan kwam Isco hem vervangen. Arsène Wenger was na afloop op beIN Sports de volgende analist die zich kritisch uitliet over de topaankoop van Los Blancos.

"Hij is niet het type dat te veel onder de indruk is bij Real... Ik denk dat het meer een fysieke oorzaak heeft", zei de Fransman. "Hij is te zwaar geworden. Als je een paard van 500 kilo een race wil laten verliezen, hoef je hem maar twee kilo zwaarder te maken. Dat is al genoeg."

Eden kan zelf wijzen op een verstoorde seizoensstart als verzachtende factor, aangezien hij in de voorbereiding een dijbeenblessure opliep. Weinigen zullen betwisten dat hij nog steeds de betere van de twee is - de jongere broers Kylian en Ethan even buiten beschouwing gelaten - en Thorgan gaf vorig jaar nog toe: "Ik heb gewoon minder talent dan hij. Eerlijk gezegd moet ik bepaalde dingen uitzoeken die hij gewoon sneller leert."

Thorgan wordt natuurlijk al zijn hele carrière vergeleken met Eden en die vergelijkingen zijn nu veel positiever dan toen ze allebei het shirt van Chelsea droegen. Eden verliet Londen als een clubicoon van The Blues, terwijl Thorgan er nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal speelde.

Laten we teruggaan naar het seizoen 2014/15, toen Eden voor het eerst met Chelsea kampioen werd en met een doelpunt of assist bij 32 goals betrokken was. Thorgan, dat jaar voor het eerst verhuurd aan Borussia Mönchengladbach, eindigde op vijftien. Vorig seizoen was dat verschil kleiner: 38 voor Eden en 25 voor Thorgan.

Motivatie heeft de jongste van het duo genoeg, want hij onthulde ooit dat de Hazard met de minste goals en assists in een clubseizoen de hele familie mee uit eten moet nemen.

De 28-jarige Eden heeft wel vaker een matig seizoen gehad, zoals in het belabberde laatste jaar met José Mourinho (2015/16), toen Chelsea tiende werd en Hazard slechts vier keer scoorde in de Premier League. Maar aangezien de Belg en zijn nieuwe teamgenoten nog steeds aan elkaar moeten wennen - Eden was één van de zes nieuwelingen in Bernabéu - zou hij de komende maanden best zijn topvorm kunnen hervinden om Thorgan opnieuw af te troeven.

Wat het seizoen verder ook brengt, je kan eigenlijk niet anders dan concluderen dat Dortmund de meest waardevolle aankoop heeft gedaan. Eden wordt begin januari 29 jaar, terwijl Thorgan 26 is en in theorie zijn beste jaren gaat krijgen.

En dan is er nog het niet onbelangrijke detail dat Real Madrid qua transfersom (100 miljoen euro) bijna vier keer zoveel heeft uitgegeven aan Eden dan Dortmund aan Thorgan (25,5 miljoen). Allebei kregen ze een contract tot medio 2024 en Eden is dus mogelijk al 34 als hij vertrekt uit Bernabéu. Zijn transfersom kan door bonussen nog oplopen tot 175 miljoen en de kans is klein dat zijn waarde bij Real Madrid toeneemt, ook al is hij in topvorm.

Real en Dortmund werken met antithetische businessmodellen en Thorgan past perfect in het profiel van een beoogde transfer van de club. Waar Real financiële tegenvallers kan opvangen door de enorme financiën, staat bij BVB de verkoop van spelers centraal in de economische strategie. Paco Alcácer, Julian Brandt en Jadon Sancho zijn allemaal slimme investeringen en vormen, met Thorgan erbij, de nieuwste schakel in een keten die teruggaat tot Nuri Sahin, Shinji Kagawa, Ilkay Gündogan, Mario Götze (inmiddels teruggekomen van ), Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé en Christian Pulisic.

Dortmund verkocht die spelers in totaal voor zo'n 360 miljoen euro en als Thorgan Hazard goed blijft presteren, wordt hij ongetwijfeld de volgende die met een flinke winst van de hand wordt gedaan.

Lees beneden verder

Real Madrid hoeft niet per se spelers met winst te verkopen, maar de onzekerheid rondom Gareth Bale toont wel aan dat zelfs de Koninklijke in een moeilijke situatie terechtkomt als de transfer van een Galáctico een zure bijsmaak krijgt.

De Spaanse grootmacht weet inmiddels dat het bijna onmogelijk is om voor Bale een koper te vinden - vandaar de flirt met de Chinese Super League - dankzij de gigantische financiën.

Het is nog vroeg voor Eden Hazard, maar als hij niet snel beter gaat voetballen, begint het clubbestuur in Madrid misschien toch wat nerveus te worden. In het Ruhrgebied kan men ondertussen goed slapen, wetende dat Thorgan voor BVB goede zaken zal opleveren.