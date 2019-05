Kan Oranje zich via de Nations League plaatsen voor het EK? Selecties, wedstrijddagen en alles wat je moet weten

Vier landen vechten deze zomer uit wie de allereerste eindzege van dit Europese toernooi mag opeisen. Hier lees je alles wat je vooraf moet weten.

De eerste editie van de UEFA nadert zijn ontknoping en de vier halve finalisten zijn bekend. Na een spannende groepsfase hebben we allerlei landen zien promoveren en degraderen, met wat mooie verrassingen als hoogtepunten. Toch ligt er nog meer in het verschiet voor dit evenement.

In juni gaat het toernooi verder met een knock-outfase waaraan vier landen mee mogen doen; de winnaars van de vier hoogstgenoteerde poules. In dit overzicht vertelt Goal je alles over de kanshebbers, speeldata, de stadions en alles wat je verder nog moet weten voor de slotfase van de Nations League voor de deur staat.

Wie zijn de kanshebbers?

Vier teams hebben zich geplaatst voor de 'Final Four':

Engeland vocht zich in groep 4 langs Kroatië en Spanje, terwijl Portugal de beste bleek in groep 3. Zij bleken (zonder Cristiano Ronaldo) te sterk voor Italië en Polen.

Zwitserland werd verrassend winnaar van groep 2 en daar was een knappe 5-2 overwinning op topconcurrent België voor nodig. In het allerlaatste groepsduel namen zij de macht over.

Nederland maakt het viertal finalisten compleet na de heroïsche serie wedstrijden tegen wereldkampioen Frankrijk en de onttroonde wereldkampioen Duitsland.

Hier vind je nogmaals alle uitslagen van de groepsfase. Ook de lagere divisies worden hierin behandeld.

Final Four: Wie speelt tegen wie?

De loting voor de eindfase is op 3 december 2018 verricht in Dublin. In het Shelbourne Hotel werd niet gekeken naar positie op de wereldranglijst of welke andere factor dan ook.

Vier namen gingen in de koker en de uitkomst is dat Nederland speelt tegen Engeland, terwijl Portugal en Zwitserland tegen elkaar uitkomen in de andere halve eindstrijd.

Wanneer worden de wedstrijden gespeeld?

De eindfase van de Nations League wordt gespeeld in juni van dit jaar, zeven maanden na de loting. Op 5 en 6 juni staan de halve finales op het menu en de eindstrijd wordt op dezelfde dag verspeeld als de wedstrijd om de derde plaats, op 9 juni.

Halve finales Nations League:

Datum Wedstrijd Aftrap Speelplaats 5 juni 2019 Portugal vs Zwitserland 20.45 uur Porto 6 juni 2019 Nederland vs Engeland 20.45 uur Guimaraes

Troostfinale Nations League:

Datum Wedstrijd Aftrap Speelplaats 9 juni 2019 Portugal/Zwitserland vs Nederland/Engeland 15.00 uur Guimaraes

Finale Nations League:

Datum Wedstrijd Aftrap Speelplaats 9 juni 2019 Portugal/Zwitserland vs Nederland/Engeland 20.45 uur Porto

* De starttijden en stadions moeten nog wel officieel worden bevestigd.

Selecties Nederland en Engeland

Nederland en Engeland treffen elkaar op donderdag 6 juni en beide bondscoaches hebben hun selecties inmiddels bekend gemaakt. Ronald Koeman maakte in de voorhoede de keuze om Wout Weghorst ondanks zijn goede seizoen in de niet mee te nemen naar Portugal en bij Engeland is Harry Kane tijdig hersteld van een zware enkelblessure.

De Nederlandse selectie:



Doel: Jasper Cillessen ( ), Marco Bizot ( ), Kenneth Vermeer ( )



Verdediging: Patrick van Aanholt ( ), Nathan Ake (AFC ), Daley Blind ( ), Virgil van Dijk ( ), Denzel Dumfries ( ), Hans Hateboer ( ), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij ( )



Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper ( ), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman ( ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Aanval: Ryan Babel ( ), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay ( ), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes ( )

De meest besproken keuze van de Engelse bondscoach Gareth Southgate is om Kieran Trippier thuis te laten. De vleugelverdediger is voorbijgestreefd door Kyle Walker en Trent Alexander-Arnold. Ook Harry Winks, James Ward-Prowse en Nathan Redmond hebben de schifting niet overleefd. Southgate gaat in een reactie in op de absentie van Trippier en Winks. Hij erkent dat Trippier 'grote indruk' heeft gemaakt in het shirt van Engeland, maar laat de back nu toch thuis.

De Engelse selectieselectie:



Doel: Jack Butland (Stoke City), Tom Heaton ( ), Jordan Pickford ( ).



Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell ( ), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose ( ), John Stones ( ), Kyle Walker (Manchester City).



Middenveld: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Ross Barkley ( ), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard ( ), Declan Rice ( ).



Aanval: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho ( ), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth).

Waar vindt de finale van de Nations League plaats?

Portugal is gekozen als gastheer van de eindfase van het toernooi. Dat werd op 3 december 2018 officieel bevestigd bij de loting in Ierland. Portugal vocht met Italië en Polen om de eer.

De Portugese voetbalfederatie (FPF) heeft laten weten dat het Estadio do Dragao in Porto en het Estadio D. Alfonso Henriques in Guimareas gebruikt zullen worden als decors voor de wedstrijden.

De thuishaven van kan 50.000 mensen herbergen, terwijl het naar Alfonso Henriques vernoemde stadion van Vitoria 30.000 supporters kan verwelkomen.

Lees beneden verder

Prijzengeld in de Nations League

De teams die zich hebben gekwalificeerd voor de Final Four krijgen nu al 4,5 miljoen euro. De helft daarvan omdat ze hun groep hebben gewonnen en de rest van het geld is een startbedrag.

Alle deelnemers hebben een som van 2,25 miljoen euro ontvangen van de UEFA. Daarmee hoopt de Europese bond het voetbal nog verder te stimuleren. In de slotfase van het toernooi wordt er per positie meer prijzengeld uitgekeerd.

Uiteindelijke notering Bonus Winnaar 6 miljoen euro Verliezend finalist 4,5 miljoen euro Winnaar troostfinale 3,5 miljoen euro Verliezer troostfinale 2,5 miljoen euro

De uiteindelijke toernooiwinnaar krijgt nog eens 6 miljoen extra, waarmee het totale prijzenbedrag neerkomt op 10,5 miljoen euro. De nummer twee krijgt 4,5 miljoen, de nummer drie 3,5 miljoen en de hekkensluiter moet het doen met een bonus van 2,5 miljoen euro.

Is de Nations League-winnaar geplaatst voor het EK?

Er zijn geen EK-tickets te verdienen in de Nations League. Wel tellen de uitslagen mee voor de wereldranglijst en alle groepswinnaars komen in de play-offs terecht als ze zich niet via de EK-kwalificaties weten te plaatsen voor het eindtoernooi van 2020.