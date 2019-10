Kan Axel Tuanzebe uitgroeien tot vaste linksback van Manchester United?

De 21-jarige maakte weliswaar maandag een fout tegen Arsenal, maar hij viel op met zijn volwassenheid en de wijze waarop hij Nicolas Pépé de baas was.

Axel Tuanzebe was vorige week bezig met zijn gewone rek- en strekoefeningen toen assistent-trainer Mike Phelan hem kort voor aanvang van het duel tegen Rochdale in de League Cup hem opeens overviel met een vraag.

"Ben je er klaar voor om met de trainer te gaan praten", vroeg Phelan. "Wat bedoel je", repliceerde de verbaasde Tuanzebe. "Je bent captain. Let's go!"

De 21-jarige linksback mocht zijn team aanvoeren op Old Trafford. "Ik had kippenvel", bevestigde Tuanzebe na afloop ruiterlijk.

Zijn debuut in het eerste elftal maakte hij al in 2017, maar nu heeft hij zich echt bij het eerste team gevoegd, nadat hij vorig seizoen op huurbasis bij Aston Villa speelde.

Dat heeft zijn ontwikkeling geholpen, want Ole Gunnar Solskjaer was erg onder de indruk. Hij noemde hem in mei zelfs een 'jongen die hij graag wilde zien in het voorseizoen'.

De Noorse trainer was onder de indruk van zijn houding en zijn talent. Het was dan ook niet voor niets dat hij de band mocht dragen terwijl ook Paul Pogba bijvoorbeeld op het veld stond.

"Waarom zou ik een jongere speler geen kans geven?", vroeg Solskjaer na afloop. "Axel is een aanvoerder in de dop. Hij is een leider en hij vond het ook goed; hij genoot ervan."

Solskjaer was net zo blij met de manier waarop Tuanzebe reageerde nadat hij een fout maakte die in staat stelde om een gelijkspel uit het vuur te slepen op Old Trafford.

Ja, Tuanzebe gaf een slechte pass, maar verloor daarna zijn zelfvertrouwen niet. Hij bleef stug bezig om de voor tachtig miljoen euro gekochte Nicolas Pépé van Arsenal uit te schakelen.

De Ivoriaan wordt bekritiseerd, maar het is alleen maar fair om ook de rol van Tuanzebe te benadrukken. Solskjaer zag het ook zo en extra knapper is het als je bedenkt dat de jongeling niet op zijn eigenlijke positie speelde.

"Pépé kan heel dreigend zijn en Axel deed het uitstekend', aldus de tevreden Noor. "We hadden wat blessures en ziektes, dus was het een keuze om Axel op links in te zetten.

Toch zou het een verrassing zijn als Tuanzebe de vast linksback gaat worden. In de jeugd was hij altijd een centrumverdediger en zo voelt hij zichzelf ook.

Toch maakte hij ook in het voorseizoen van 201718 in druk als linksback onder leiding van toenmalig trainer José Mourinho. Hij was aan de bal rustiger dan de meeste vaste basisspelers van United.

Momenteel herstelt eerste linksback Luke Shaw nog van zijn laatste blessure in een lange rij en Tuanzebe presenteert zich nu als een verrassende concurrent.

Bij bestaat er naast twijfels over zijn fysiek ook ongerustheid over de consistentie van Shaw, die de juiste mentaliteit lijkt te missen om langdurig te presteren.

Tuanzebe is wat dat betreft precies het tegenovergestelde. Hij gaat zorgvuldig om met de kansen die hij krijgt en presenteert zich nu als een serieuze optie voor de verdediging.

Hij was in het verleden al een populaire speler van de Onder-18, waar ook Marcus Rashford en Timothy Fosu-Mensah uitblonken. Nu is zijn kans om ook door te groeien bij de hoofdmacht.

Zijn jeugdcoaches zagen al lang aankomen dat hij weinig moeite zou hebben om aan te haken op het allerhoogste niveau. United toonde veel vertrouwen in hem en schotelde hem in juli een nieuw, driejarig contract voor.

De club kon hem verhuren, maar wilde hem absoluut niet laten gaan, terwijl een ervaren kracht Chris Smalling wel mocht vertrekken naar . Het plan was dus al om Tuanzebe in 2019/20 door te laten breken.

Natuurlijk zou hij graag op zijn favoriete positie in het centrum spelen, maar de kans is klein dat hij Harry Maguire's veelbelovende samenwerking met Victor Lindelöf gaat verbreken.

United heeft de laatste jaren meer jeugdig talent in de verdediging gehad, maar spelers als Tyler Blackett en Cameron Borthwick-Jackson slaagden er niet in om zich in het elftal te spelen.

Tuanzebe's veelzijdigheid kan echter in zijn voordeel werken. Hij verdubbelt aan de linkerzijde zijn kansen op speeltijd en mag zich als hij zo doorgaat verheugen op veel meer speeltijd.

Zeker nu Shaw niet fit is, is de kans groot dat Tuanzebe donderdag weer de kans gaat krijgen tegen in de . Waarom zou je jonge spelers geen kans geven? Tuanzebe is ten slotte een captain in de dop.

Solskjaer is niet van gedachten veranderd door die blunder tegen Arsenal; zijn vertrouwen is juist gegroeid. "We vertrouwen in hem", bevestigde Solskjaer na afloop. En gelijk heeft hij.